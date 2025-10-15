KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी के सवालों से घबराई मिताली, वृंदा को करेगी परेशान

संक्षेप: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिताली और वृंदा के खिलाफ चाल चलेंगे। वहीं, वृंदा की मां तुलसी से मुलाकात करेगी। क्या वृंदा और अंगद की शुरू होगी लव स्टोरी?

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी नोयोना के घर अपना करवाचौथ का व्रत खोलेंगे। नोयोना इस बात से काफी नाराज हो जाएगी। तुलसी नोयोना को धन्यवाद करेगी। वो कहेगी कि नोयोना की वजह से ही आज तुलसी और मिहिर साथ में हैं। इधर तुलसी के घर पर अंगद और मिताली की सगाई की तारीख तय होगी।

मिहिर के घर पहुंचा नोयोना का परिवार

नोयोना, मिताली और उसकी मां मिहिर के घर पर आएंगे। दोनों की गोर धाना की रस्म होगी। उस रस्म में अंगद और मिताली की सगाई की तारीफ फिक्स होगी। घर में सब बहुत खुश होंने, लेकिन अंगद बहुत खुश नहीं होगी।

मिताली से सवाल करेगी तुलसी

वहीं, ऑफिस में मिताली वृंदा को काम से निकाल देगी। गोर धाना की रस्म के दौरान जब मिताली परी को ये चीज बता रही होगी, तब शोभा दोनों की बात सुन लेगी। इसके बाद शोभा तुलसी को बताएगी कि मिताली ने क्या किया। तुलसी मिताली से सवाल करेगी। तुलसी के सवालों से मिताली घरबा जाएगी। मिताली को बचाने के लिए परी तुलसी को अपनी बातों में फंसा लेती है।

वृंदा के खिलाफ मिताली की चाल