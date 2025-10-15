Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahut Thi 2 Spoiler Alert Angad Mitali Engagement Pari turns against Vrinda

KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी के सवालों से घबराई मिताली, वृंदा को करेगी परेशान

संक्षेप: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिताली और वृंदा के खिलाफ चाल चलेंगे। वहीं, वृंदा की मां तुलसी से मुलाकात करेगी। क्या वृंदा और अंगद की शुरू होगी लव स्टोरी? 

Wed, 15 Oct 2025 08:59 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी के सवालों से घबराई मिताली, वृंदा को करेगी परेशान

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी नोयोना के घर अपना करवाचौथ का व्रत खोलेंगे। नोयोना इस बात से काफी नाराज हो जाएगी। तुलसी नोयोना को धन्यवाद करेगी। वो कहेगी कि नोयोना की वजह से ही आज तुलसी और मिहिर साथ में हैं। इधर तुलसी के घर पर अंगद और मिताली की सगाई की तारीख तय होगी।

मिहिर के घर पहुंचा नोयोना का परिवार

नोयोना, मिताली और उसकी मां मिहिर के घर पर आएंगे। दोनों की गोर धाना की रस्म होगी। उस रस्म में अंगद और मिताली की सगाई की तारीफ फिक्स होगी। घर में सब बहुत खुश होंने, लेकिन अंगद बहुत खुश नहीं होगी।

मिताली से सवाल करेगी तुलसी

वहीं, ऑफिस में मिताली वृंदा को काम से निकाल देगी। गोर धाना की रस्म के दौरान जब मिताली परी को ये चीज बता रही होगी, तब शोभा दोनों की बात सुन लेगी। इसके बाद शोभा तुलसी को बताएगी कि मिताली ने क्या किया। तुलसी मिताली से सवाल करेगी। तुलसी के सवालों से मिताली घरबा जाएगी। मिताली को बचाने के लिए परी तुलसी को अपनी बातों में फंसा लेती है।

वृंदा के खिलाफ मिताली की चाल

वृंदा को ऑफिस से निकालने के बाद मिताली वृंदा के घर पहुंचती है। वहां वो सबके सामने अंगद और वृंदा की वीडियो सुहास को दिखाती है। सुहास वो वीडियो देखकर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो वृंदा से रिश्ता तोड़ने की बात करता है। इसके बाद वृंदा की मां तुलसी से मिलने जाएगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।