क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का हुआ अंत, नई-पुरानी यादों के साथ खत्म हुआ तुलसी का सफर
KSBKBT Finale: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 सीजन 2 का आखिरी एपिसोड 21 अक्टूबर को प्रसारित हुआ। आखिरी एपिसोड में काफी ड्रामा देखने को मिला। सीजन 2 की शुरुआत 29 जुलाई, 2025 को हुई थी।
एकता कपूर के सबसे पसंद किए जाने वाले शोज में से एक है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पिछले साल इस शो का दूसरा सीजन शुरू हुआ था। 21 अक्टूबर को सीजन 2 का आखिरी एपिसोड प्रसारित हुआ। इस एपिसोड में दर्शकों को काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।
सीजन 1 की विलेन मंदिरा की शो में हुई थी वापसी
सीजन 2 का अंत मिहिर और तुलसी के साथ आने पर हुआ। शो में पिछले कुछ वक्त से अमर उपाध्याय का किरदार मिहिर गायब था, लेकिन कुछ एपिसोड्स पहले ही उन्हें वापस शो में लाया गया। मिहिर की एंट्री के साथ-साथ सीजन 1 की विलेन मंदिरा की भी वापसी शो में हुई।
लगभग 1 घंटे का था क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का आखिरी एपिसोड
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का आखिरी एपिसोड लगभग 1 घंटे का था। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे वीरानी परिवार एक बार फिर साथ में आकर अपने दो दुश्मनों, तृप्ति और मंदिरा से बदला लेता है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी घरवालों को पता चलता है कि मिहिर बस परिवार से अलग होने का नाटक कर रहा था।
मंदिरा को अनुपम मारता है गोली
मिहिर और तुलसी साथ मिलकर तृप्ति और मंदिरा का खेल सबके सामने लाते हैं। एपिसोड के अंत में देखने को मिलता है कि मंदिरा को उसका ही भाई अनुपम गोली मार देता है। मंदिरा और तृप्ति के जीवन से बाहर होने के बाद पूरा वीरानी परिवार साथ में जश्न मनाता है।
सीजन 2 के अंत में दिखीं सीजन 1 की कुछ झलकियां
शो का अंत बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया था। अगर आप क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 1 के फैन थे या वो शो आपका सबसे पसंदीदा शो था, तो आपको भी इस सीजन का आखिरी एपिसोड देखना चाहिए। सीजन 1 की तस्वीरों और वीडियो के सहारे शो का अंत किया गया है।
खूबसूरत नोट पर खत्म किया गया है सीजन 2
शो के अंत में आपको पहले सीजन वाले तुलसी और मिहीर की झलक देखने को मिलती है। इसमें पहले सीजन की बा, मिहिर की मां और पुराने किरदारों की झलक भी देखने को मिलेगी। शो को एक खूबसूरत नोट पर खत्म किया गया है।
साल 2000 में आया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 1
क्योंकि सास भी कभी बहू थी स्टार प्लस के सबसे बड़े हिट शोज में से एक था। शो कहा पहला सीजन साल 2000 से लेकर साल 2008 तक प्रसारित हुआ था। ये शो इतना बड़ा हिट हुआ था कि इसके हर एक किरदार से लोग खुद को जुड़ा हुआ पाते थे। पहले सीजन में एक एपिसोड के दौरान दिखाया गया था कि मिहिर की मौत हो जाती है, उस एपिसोड को देख महिलाओं के बीच एक अलग तरह का दुख देखने को मिला था। वहीं, मिहिर की वापसी वाले एपिसोड को अच्छी-खासी टीआरपी मिली थी।
साल 2025 में आया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2
क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाले फैंस के लिए एकता कपूर ने साल 2025 में इसका सीजन 2 का ऐलान किया। सीजन 2 का ऐलान सुनते ही फैंस काफी उत्साहित हुए। सीजन 2 के ऐलान से ज्यादा, लोगों को इस चीज की खुशी हुई थी कि तुलसी के रूप में स्मृति ईरानी टीवी पर वापसी करने जा रही हैं। स्मृति ईरानी को तुलसी का किरदार निभाकर ही घर-घर में पहचान मिली थी। हालांकि, शो के दूसरे सीजन को उस तरह का प्यार नहीं मिला जिस तरह का प्यार पहले सीजन को मिला था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना