KSBKBT 2: नोयोना की उल्टी पड़ेगी चाल, बापजी का फैसला सुन लगेगा झटका
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब अब नोयोना मिहिर और तुलसी को अलग करने के लिए एक और चाल चलेगी। हालांकि, उसकी ये चाल उसपर ही उल्टी पड़ जाएगी।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में बीते एपिसोड में आपने देखा कि मिहिर तुलसी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने का प्लान करता है। वहीं, नोयोना मिहिर के साथ दिन बिताने का सोचती है। नोयोना को पता चलता है कि मिहिर ने किसी रेस्तरां में टेबल बुक कराई है। नोयोना को लगता है कि मिहिर ने तुलसी के साथ डिनर के लिए टेबल बुक कराई है। ये बात नोयोना को काफी बुरी लगती है।
नोयोना चलेगी एक और चाल
नोयोना अपनी बहन से कहेगी कि उसके लिए शांतिनिकेतन की कीमत तभी तक है जब तक उसकी लाइफ में मिहिर है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बापजी के सामने तुलसी और मिहिर का सच आ जाएगा। ये सच किसी और की वजह से नहीं बल्कि नोयोना की वजह से ही उनके सामने आएगा।
उल्टी पड़ेगी नोयोना की चाल
बापजी को जब सच पता लगता है तो वो मिहिर और तुलसी से सवाल करते हैं। मिहिर और तुलसी उन्हें पूरा सच बताएंगे। सबको लगेगा कि बापजी दोनों को बहुड़ कड़ी सजा देंगे और उनसे शांतिनिकेतन भी ले लेंगे। नोयोना बापजी के सामने दोनों का सच आता देख काफी खुश होगी, लेकिन उसकी चाल उसपर ही उल्टी पड़ने वाली है।
बापजी तुलसी और मिहिर को सुनाएंगे कौन सी सजा?
बापजी को तुलसी और मिहिर का सच जैसे ही पता चलेगा, वो दोनों की ऐसी सजा सुनाएंगे जिससे नोयोना को झटका लगेगा। वो तुलसी और मिहिर से कहेंगे कि अगर उन्हें ये नाटक ही करना है तो जबतक शांतिनिकेतन का कर्जा वो नहीं चुका देते हैं, उन्हें साथ में एक साथ रहकर नाटक करना होगा। दरअसल, बापजी चाहते हैं कि दोनों साथ रहें ताकि दोनों के बीच दूरियां कम हो जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी मानेगी बापजी की ये बात?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
