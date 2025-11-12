KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी ने जड़ा अंगद को थप्पड़, इस बात पर फूटा उसका गुस्सा
संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक शॉकिंग ट्विस्ट आनेवाला है। तुलसी अंगद को एक जोरदार थप्पड़ लगाएगी। आइए जानते हैं अपने बेटे की किस हरकत पर फूटा तुलसी का गुस्सा।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अंगद ने मिताली से रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया है। अंगद को पता चला कि मिताली नाटक कर रही थी। उसपर कोई साया नहीं था। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए थे। वो पैसे उसे वापस नहीं करने पड़े इसलिए वो खुद पर साया आने का नाटक कर रही थी। अंगर को मिताली की इस हरकत के बारे में जैसे ही पता चलता है वो एक चाल चलता है।
अंगद ने उठाया मिताली के नाटक से पर्दा
अंगद मिताली को बाबा के पास ले जाता है। वहां, वो मिताली के खेल से पर्दा उठाता है। जैसे ही मिताली को पता चलता है कि अंगद को सच पता है वो अंगद से माफी मांगती है। हालांकि, अंगद उससे बहुत नाराज हो जाता है। वो कहता है कि वो ये शादी तोड़ रहा है। मिताली ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है।
टूटी अंगद और मिताली की शादी
अंगद मिताली से कहता है कि सबके सामने ये शादी वो नहीं, उसे तोड़नी है। वो मिताली से कहता है कि वो सबको उसकी इस हरकत के बारे में नहीं बताना चाहता है। इसलिए वो खुद शादी तोड़ दे और शादी वाले दिन आए ही नहीं। मिताली उसकी बात मान जाती है।
तुलसी ने जड़ा अंगद को थप्पड़
इसके बाद, अंगद वृंदा को घर छोड़ने जाता है। वो वृंदा से अपने प्यार का इजहार करता है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वृंदा भी अपने प्यार का इजहार करेगी। इतने में तुलसी वहां पहुंचेगी। वो अंगद को एक जोरदार थप्पड़ लगाएगी। उसे नहीं पता है कि मिताली ने क्या किया है। वो अंगद से कहेगी कि उसकी मिताली से शादी होने वाली है और वो वृंदा के साथ घूम रहा है। अंगद जैसे ही कहेगा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुलसी और ज्यादा भड़क जाती है।
