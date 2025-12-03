8 साल तक बिना कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस एक्ट्रेस ने किया काम; ‘1 महीने का कैमियो…’

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस जया भट्टाचार्या ने बताया कि क्यों उन्होंने कभी स्मृति ईरानी के शो पर अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 8 साल बिना कॉन्ट्रैक्ट के उस शो में काम किया।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जया भट्टाचार्य अहम किरदार निभाती नजर आई थीं। हालांकि, जया का किरदार शो में आता-जाता रहता था। इसके बाद जया ने जो शो से पूरी तरह एग्जिट किया तो उसको लेकर काफी बातें बनीं। अब जया भट्टाचार्य ने शो से अपने एग्जिट को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने शो से क्यों एग्जिट किया था। जया ने बताया कि शो में उनका एर महीने का कैमियो था, लेकिन फिर उनका रोल 8 साल तक चला।

क्योंकि सास बहू में था एक महीने का कैमियो लेकिन… बॉलीवुड बबल के साथ खास बातचती में जया ने कहा, “क्योंकि मैं जो हूं, वो मैं रहते-रहते आती थी। दरअसल, मेरा सिर्फ एक , क्या बोलते हैं उसको...कैमियो? हां, कैमियो एक महीने का था स्टार्ट में। एक महीने का कैमियो होना था- वो बस बन गया सात-आठ साल का। आठ साल तक चला। तो क्योंकि मेरा कैमियो था जो इतना लंबा चला, मैं रहते-रहते गयाब हो जाती थी। फिर मुझे बुलाया जाता था। और आठवें साल भी यही हुआ-मैं रेगुलर हर वक्त नहीं होती थी। तो जब पहली बार मैं एक साल के लिए गायब हुई, तब सबके पैसे बढ़े। मुझे तो पता ही नहीं था कि पैसे बढ़ते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं दुनिया की बहुत सी चीजों से अनभिग्य हूं और शायद इसलिए खुश भी हूं, हां, कई बातों से। तो जब मैं वापस आई तो सब ने बताया कि भैया पैसे बढ़े हैं। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं मिला? फिर पता लगा सबके 2000 रुपये बढ़े हैं। सब ने बोलाबात करो। एक तो मैंने पहले ही बोला है- मैं अपने लिए लड़ाई नहीं कर पाती हूं। मैं हमेशा दूसरों के लिए लड़ती थी। इब वो भी छोड़ दिया...जब तक अगला खुद अपने पर ना खड़ा हो जाए। तो मैंने बात की और मेरे 1000 रुपये मिले। दर्द हुआ। मन में ये आया कि...क्या मैं लायक नहीं हूं। पर ठीक है।”

बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रही थीं जया इसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो काम करती रहीं क्योंकि उन्होंने काम के लिए हां बोला था। उन्होंने कहा कि पहले कोई कॉन्ट्रेक्ट नहीं होते थे, जुबान पर काम होता था। उन्होंने कहा कि उस वक्त बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी लोग टाइम पर आ जाते थे। आजकर तो कॉन्ट्रैक्ट से भी काम नहीं होता है।

सिर्फ बढ़े 1000 रुपये जया ने कहा कि जब उनके केवल 1000 रुपये मिले तो उनका मन छोटा हो गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि वो पैसे मांगेंगी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नहीं लगता कि उनके पैसे बढ़ने चाहिए तो ठीक है, लेकिन वो पैसे बढ़ाने की मांग नहीं करेंगी। उन्होंने आगे बताया कि दूसरे शोज के लोग उन्हें बुलाते थे, वो मुझे इसका तीन गुना देते थे। इसी प्रोडक्शन हाउस के दूसरे काम के लिए मुझे तीन गुना मिलता था।