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क्योंकि…की अपरा मेहता ने शेयर किया फैंस से जुड़ा किस्सा, बोलीं-हर किसी ने मुझे हर जगह छुआ, फैन ने सिगरेट से जलाया

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी की सास का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अपरा मेहता ने बताया कि एक बार भीड़ ने उन्हें सिगरेट लगा दी, उन्हें यहां-वहां छुआ।

apara mehta kyunki saas bhi kabhi bahu thi
अपरा मेहता को फैंस ने सिगरेट से जलाया था

टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले सीजन में एक्ट्रेस अपरा मेहता भी नजर आई थीं। इन्होंने तुलसी की सास का किरदार निभाया था। अब हाल में एक बातचीत में अपरा ने सीरियल के बारे में बात की है। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उस समय शो को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज था। ऐसी दीवानगी उस समय में सिर्फ मूवी स्टार के लिए देखी जाती थी। लेकिन जब वो खुद एक फैंस के बीच पहुंचीं तो एहसास हुआ कि उनके सीरियल के लिए भी लोग जुनूनी हैं। इस दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। उनके सिगरेट से जलाया दिया गया था। अंगूठियां छिनने की कोशिश की गई थी।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी का क्रेज

अपरा मेहता ने सीरियल में सास को भी कभी बहू थी का क्रेज याद दिलाते हुए कहा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी उस समय चरम पर था और मेरा गुजराती नाटक कोलकाता में होता था, 5 शो होते थे कला मंदिर में। सीट टू सीट पैक हो गए थे। जैसे ही मैं अंदर आई और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा 8000 डांडिया उछले’। अपरा ने आगे कहा, ‘मुझे खींच के मंच पर ले गए। लोग मुझे खींच रहे थे और धक्का दे रहे थे।’

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अपरा मेहता ने फैंस से जुड़ा किस्सा किया शेयर

अपरा मेहता को सिगरेट से जलाया गया

मैंने उनसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया, तो कोई मेरी हीरे की अंगूठी खींच रहा है, किसी ने मुझे सिगरेट लगा दी। और पूरा मंच हिलने लगा। लोग पागल हो गए। यह बहुत खतरनाक हो गया। फिर उन्होंने मुझे मंच से नीचे उतरने के लिए कहा, उन्होंने मेरे चारों ओर एक घेरा बना लिया और उस समय हर किसी ने मुझे हर जगह छुआ। मैंने कहा, ‘ठीक है टच कर लो, क्या मिलेगा?’

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क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2
सीरियल में अपरा मेहता सावित्री वीरानी के किरदार में नजर आई थीं। मिहीर वीरानी की मां और तुलसी की सास के किरदार में उस समय ऑडियंस ने इन्हें पसंद किया था। 8 सालों तक ऑडियंस ने इस शो को पसंद किया। अब इसका दूसरा सीजन ऑडियंस के बीच खबरों में बना हुआ है। शो ने शुरुआती कुछ समय में पॉपुलैरिटी और TRP में अपनी जगह बनाई। अनुपमा जैसे नंबर 1 सीरियल को टक्कर दी।

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अपरा मेहता के सीरियल

अपरा मेहता की बात करें तो एक्ट्रेस ने कई अन्य टीवी सीरियल हमारी देवरानी, जमाई राजा, एक महल हो सपनों का, कयामत की रात और अनुपमा में नजर आ चुकी हैं। अपरा कई सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस थिएटर शो में भी आगे रही हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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