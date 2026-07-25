क्योंकि…की अपरा मेहता ने शेयर किया फैंस से जुड़ा किस्सा, बोलीं-हर किसी ने मुझे हर जगह छुआ, फैन ने सिगरेट से जलाया
टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी की सास का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अपरा मेहता ने बताया कि एक बार भीड़ ने उन्हें सिगरेट लगा दी, उन्हें यहां-वहां छुआ।
टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले सीजन में एक्ट्रेस अपरा मेहता भी नजर आई थीं। इन्होंने तुलसी की सास का किरदार निभाया था। अब हाल में एक बातचीत में अपरा ने सीरियल के बारे में बात की है। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उस समय शो को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज था। ऐसी दीवानगी उस समय में सिर्फ मूवी स्टार के लिए देखी जाती थी। लेकिन जब वो खुद एक फैंस के बीच पहुंचीं तो एहसास हुआ कि उनके सीरियल के लिए भी लोग जुनूनी हैं। इस दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। उनके सिगरेट से जलाया दिया गया था। अंगूठियां छिनने की कोशिश की गई थी।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी का क्रेज
अपरा मेहता ने सीरियल में सास को भी कभी बहू थी का क्रेज याद दिलाते हुए कहा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी उस समय चरम पर था और मेरा गुजराती नाटक कोलकाता में होता था, 5 शो होते थे कला मंदिर में। सीट टू सीट पैक हो गए थे। जैसे ही मैं अंदर आई और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा 8000 डांडिया उछले’। अपरा ने आगे कहा, ‘मुझे खींच के मंच पर ले गए। लोग मुझे खींच रहे थे और धक्का दे रहे थे।’
अपरा मेहता को सिगरेट से जलाया गया
मैंने उनसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया, तो कोई मेरी हीरे की अंगूठी खींच रहा है, किसी ने मुझे सिगरेट लगा दी। और पूरा मंच हिलने लगा। लोग पागल हो गए। यह बहुत खतरनाक हो गया। फिर उन्होंने मुझे मंच से नीचे उतरने के लिए कहा, उन्होंने मेरे चारों ओर एक घेरा बना लिया और उस समय हर किसी ने मुझे हर जगह छुआ। मैंने कहा, ‘ठीक है टच कर लो, क्या मिलेगा?’
क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2
सीरियल में अपरा मेहता सावित्री वीरानी के किरदार में नजर आई थीं। मिहीर वीरानी की मां और तुलसी की सास के किरदार में उस समय ऑडियंस ने इन्हें पसंद किया था। 8 सालों तक ऑडियंस ने इस शो को पसंद किया। अब इसका दूसरा सीजन ऑडियंस के बीच खबरों में बना हुआ है। शो ने शुरुआती कुछ समय में पॉपुलैरिटी और TRP में अपनी जगह बनाई। अनुपमा जैसे नंबर 1 सीरियल को टक्कर दी।
अपरा मेहता के सीरियल
अपरा मेहता की बात करें तो एक्ट्रेस ने कई अन्य टीवी सीरियल हमारी देवरानी, जमाई राजा, एक महल हो सपनों का, कयामत की रात और अनुपमा में नजर आ चुकी हैं। अपरा कई सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस थिएटर शो में भी आगे रही हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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