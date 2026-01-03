KSBKBT 2: तुलसी ने वैष्णवी से बोला झूठ, क्या सामने आएगा 6 साल पुराना सच?
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर और तुलसी की मुलाकात अभी होनी बाकी है, लेकिन तुलसी ने अंगद से वैष्णवी और बाकी लड़कियों को मिलवा दिया है। अंगद से मिलवाने के बाद भी तुलसी ने वैष्णवी से झूठ बोला है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। शो में अबतक आपने देखा कि तुलसी और अंगद 6 साल बाद मिले हैं। तुलसी को देखकर अंगद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अंगद तुलसी से उसके साथ रुकने की जिद्द करता है। तुलसी उसे बताती है कि अनजार से उसके साथ कुछ लड़कियां भी आई हैं। अंगद कहता है कि वो सब लड़कियों के रुकने का इंतजाम कर लेगा।
अंगद के पास वैष्णवी को लेकर पहुंचीं तुलसी
तुलसी वैष्णवी और बाकी लड़कियों के पास वापस जाती है।तुलसी को अंगद का फोन आता है। वो कहता है कि उसने सभी लड़कियों के रुकने का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद तुलसी वैष्णवी और बाकी लड़कियों को अंगद के पास लेकर जाती है।
तुलसी ने वैष्णवी से फिर बोला झूठ
वहां, तुलसी सभी लड़कियों को बताती है कि अंगद उसका बेटा है और वृंदा उसकी बहू है। सब लड़कियां ये सुनकर हैरान रह जाती हैं। वो कहती हैं कि उसने कभी बताया क्यों नहीं कि मुंबई में उसका परिवार है। फिर वो कहती है कि इतने सालों में उसके बेटे ने कभी उसका हाल नहीं पूछा। इसपर एक बार फिर तुलसी से झूठ बोलती है।
अंगद ने तुलसी से पूछा झूठ बोलने का कारण
तुलसी वैष्णवी को बताती है कि जब अंगद की शादी हुई थी तो उसकी सभी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थीं। इसलिए वो सबकुछ छोड़कर अनजार आ गई थी। वहां, उसने अपना बिजनेस शुरू किया। अंगद तुलसी से पूछता है कि उसने वैष्णवी से झूठ क्यों बोला? इसपर तुलसी कहती है कि वो वैष्णवी को क्या बताती? वो कैसे बताती कि मिहिर ने उसके साथ क्या किया है?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
