KSBKBT 2: नोयोना पर फूटा मिहिर का गुस्सा, तुलसी ने दी सलाह
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अपने परिवार को सही रास्ते पर लाने के लिए तुलसी अब एक और फैसला लेगी। नोयोना को तुलसी का ये फैसला काफी भारी पड़ने वाला है। वहीं, मिताली को भी झटका लगेगा।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। बीते एपिसोड में आपने देखा कि बुआ को जैसे ही पता चलता है कि मिहिर और तुलसी का तलाक होने वाला है, वो शादी करने वाले घर में तमाशा कर देती हैं। वो मिहिर के पास जाती हैं और उसपर बरस जाती हैं। वो मिहिर से कहती हैं कि उनके सामने दोनों का सच आ गया है। मिहिर और तुलसी को पहले तो समझ नहीं आता है कि वो किस बारे में बात कर रही हैं, लेकिन बाद वो कहती हैं कि उन्हें पता है कि वो दोनों तलाक ले रहे हैं।
शादी में नोयोना की वजह से हुआ तमाशा
मिहिर ये बात सुनकर हैरान रह जाएगा। मिहिर उनसे कहेगा कि उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है। इसके बाद वो और ज्यादा भड़क जाती हैं। वो नोयोना और उसकी बहन को खींच के लाती हैं। वो नोयोना की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि उन्होंने इस लड़की को बात करते हुए सुना है कि मिहिर और तुलसी का तलाक हो रहा है।
नोयोना ने संभाली स्थिति
नोयोना भी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। बाद में नोयोना जैसे-तैसे करके स्थिति को संभालती है। नोयोना कहती है कि वो मिहिर और तुलसी के तलाक की बात नहीं कर रही थी। वो अपनी बहन के तलाक की बात कर रही थी। इसके बाद बापजी के घरवाले बुआ को वहां से ले जाते हैं। बापजी मिहिर से माफी मांगते हैं।
नोयोना पर फूटा मिहिर का गुस्सा
जब सभी बाहर वाले वहां से चले जाते हैं, मिहिर नोयोना पर भड़क जाता है। वो नोयोना से कहता है कि उसने उसे यहां लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। नोयोना उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर का गुस्सा शांत नहीं होता है। इसके बाद तुलसी भी नोयोना को प्यार से सुनाती है। वो नोयोना से कहती है कि उसे सब्र रखने की जरूरत है।
