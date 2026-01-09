KSBKBT 2: खतरे में शांतिनिकेतन,तुलसी और मिहिर को साथ लाएगी गायत्री
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में गायत्री को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वो अब तुलसी का साथ दे रही है। ऋतिक ने भी अपनी मां से अपनी गलतियों की माफी मांगी। परिवार के लिए एक बार फिर तुलसी मिहिर के साथ होगी।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में 6 साल के लीप के बाद शो में हर रोज ही नए और दमदार ट्विस्ट आ रहे हैं। तुलसी ने मिहिर को माफ तो नहीं किया है, लेकिन शांतिनिकेतन और अपने परिवार के लिए तुलसी एक बार फिर मिहिर के साथ आएगी। इस बार गायत्री तुलसी के साथ खड़ी होगी। गायत्री को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वो तुलसी से इस बात की माफी भी मांग चुकी है। वहीं, ऋतिक भी तुलसी से अपनी गलतियों की माफी मांगता है।
शांतिनिकेतन पर मंडरा रहा खतरा
शांतिनिकेतन पर बिकने का खतरा मंडरा रहा है। मिहिर और तुलसी का शांतिनिकेतन गिरवी पड़ा है। जिससे मिहिर ने लोन लिया है वो उसके जानने वाले हैं। वो मिहिर को फोन करके अपने घर पर शादी के एक फंक्शन के लिए बुलाते हैं। वो मिहिर से तुलसी को साथ लाने की बात करते हैं।
मिहिर और वीरानी परिवार को लगा झटका
जैसे ही तुलसी को साथ लाने की बात होती है पूरा वीरानी परिवार घबरा जाता है। वो कहते हैं कि बापजी को अगर पता चला कि तुलसी और मिहिर साथ नहीं रह रहे हैं तो वो लोन चुकाने का बिल्कुल वक्त नहीं देंगे और शांतिनिकेतन उन लोगों के हाथ से चला जाएगा। नोयोना कहती है कि वो मिहिर के साथ बापजी के घर जाएगी, लेकिन नोयोना उसे टोक देती है।
तुलसी के पास पहुंची गायत्री
गायत्री तुलसी के पास जाकर उसे पूरी बात बताती है। वो तुलसी से कहती है कि अब वही शांतिनिकेतन को बचा सकती है। इतने में ऋतिक भी वहां आता है। वो अपनी मां से माफी मांगता है। वो तुलसी से कहता है कि शांतिनिकेतन उसकी वजह से नहीं खतरे में हैं। अगर वो नहीं चाहती है तो उसे मिहिर के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है।
तुलसी का फैसला नोयोना को करेगा परेशान
हालांकि, तुलसी अब अपने बच्चों और शांतिनिकेतन के लिए मिहिर के साथ जाने का फैसला लेगी। तुलसी का ये फैसला नोयोना को खूब परेशान करने वाला है। नोयोना जो मिहिर से शादी करने के सपने देख रही है, उसके इस सपने में अब तुलसी की एंट्री हो चुकी है।
