Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Written Update Tulsi Mihir 6 year reunion awaits noina confused star plus serial
KSBKBT Spoiler: तुलसी को होगी बड़ी गलतफहमी, क्या इसका फायदा उठाएगी नोयोना?

KSBKBT Spoiler: तुलसी को होगी बड़ी गलतफहमी, क्या इसका फायदा उठाएगी नोयोना?

संक्षेप:

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अभी तुलसी और मिहिर की री-यूनियन के लिए फैंस को और इंतजार करना होगा। वहीं, नोयोना मिहिर की हरकतों से परेशान होती जा रही है। मिहिर उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 

Dec 25, 2025 01:56 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर, नोयोना, ऋतिक, परी और पार्थ कच्छ पहुंचे हैं। मिहिर कच्छ पहुंचते ही सबसे पहले अपनी बा की हवेली पर जाता है। वहां, पर वो देखता है कि आंगन में तुलसी खिली होती है। तुलसी का पौधा देखकर मिहिर समझ जाता है कि तुलसी वहीं पर है। वो तुलसी को वहां ढूंढने लगता है। वो तुलसी को आवाज देता है। इसके बाद वो दरवाजे पर ताला लटका देखता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिहिर को सता रही तुलसी की याद

ताला देखकर मिहिर को लगता है कि शायद तुलसी वहां नहीं रह रही हो। इसके बाद मिहिर वहां से चला जाता है। मिहिर और नोयोना इसके बाद रिसॉर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। मिहिर और नोयोना की गाड़ी एक मंदिर के बाहर रुकती है। मंदिर से एक चुनरी मिहिर के चेहरे पर आकर रुकती है।

ये भी पढ़ें:KSBKBT की 'नोयना' 45 की उम्र में भी मेंटेन किए हुए हैं फिगर, लेती हैं ये डायट

मंदिर में मौजूद मिहिर और तुलसी

इसके बाद मिहिर नोयोना से कहता है कि वो जाकर आराम करे मिहिर मंदिर में दर्शन करके रिसॉर्ट में आएगा। मिहिर जब दर्शन करने मंदिर पहुंचता है, वहां तुलसी भी मौजूद होती है। हालांकि, मिहिर और तुलसी की मुलाकात नहीं हो पाती है।

ये भी पढ़ें:फिर मिलेंगी मिहिर-तुलसी की राहें, लेकिन इस बार नोयोना भी होगी साथ

तुलसी की गलतफहमी का नोयोना उठाएगी फायदा?

नोयोना चाहती है कि मिहिर और तुलसी का तलाक हो जाए। अब कच्छ मेले में मिहिर, नोयोना और तुलसी एक साथ मौजूद होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तुलसी नोयोना और मिहिर को साथ में देखेगी। इससे उसे गलतफहमी हो जाएगी। वहीं, नोयोना भी तुलसी को देख लेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि तुलसी को हुई गलतफहमी का क्या नोयोना उठाएगी फायदा?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।