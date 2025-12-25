KSBKBT Spoiler: तुलसी को होगी बड़ी गलतफहमी, क्या इसका फायदा उठाएगी नोयोना?

संक्षेप: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अभी तुलसी और मिहिर की री-यूनियन के लिए फैंस को और इंतजार करना होगा। वहीं, नोयोना मिहिर की हरकतों से परेशान होती जा रही है। मिहिर उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर, नोयोना, ऋतिक, परी और पार्थ कच्छ पहुंचे हैं। मिहिर कच्छ पहुंचते ही सबसे पहले अपनी बा की हवेली पर जाता है। वहां, पर वो देखता है कि आंगन में तुलसी खिली होती है। तुलसी का पौधा देखकर मिहिर समझ जाता है कि तुलसी वहीं पर है। वो तुलसी को वहां ढूंढने लगता है। वो तुलसी को आवाज देता है। इसके बाद वो दरवाजे पर ताला लटका देखता है।

मिहिर को सता रही तुलसी की याद ताला देखकर मिहिर को लगता है कि शायद तुलसी वहां नहीं रह रही हो। इसके बाद मिहिर वहां से चला जाता है। मिहिर और नोयोना इसके बाद रिसॉर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। मिहिर और नोयोना की गाड़ी एक मंदिर के बाहर रुकती है। मंदिर से एक चुनरी मिहिर के चेहरे पर आकर रुकती है।

मंदिर में मौजूद मिहिर और तुलसी इसके बाद मिहिर नोयोना से कहता है कि वो जाकर आराम करे मिहिर मंदिर में दर्शन करके रिसॉर्ट में आएगा। मिहिर जब दर्शन करने मंदिर पहुंचता है, वहां तुलसी भी मौजूद होती है। हालांकि, मिहिर और तुलसी की मुलाकात नहीं हो पाती है।