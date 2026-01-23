Hindustan Hindi News
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर ने की रणविजय की पिटाई, खतरे में परी की जान

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर ने की रणविजय की पिटाई, खतरे में परी की जान

संक्षेप:

KSBKBT 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रणविजय परी की जान लेने की कोशिश करेगा। तुलसी अपनी बेटी को रणविजय से बचाएगी। 

Jan 23, 2026 06:34 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। बीते एपिसोड में आपने देखा कि रणविजय को अंगद जेल से बेल करवाता है। तुलसी इस बात से अनजान है। रणविजय जेल से छूटते ही नोयोना को फोन करता है। वो नोयोना से उसके लिए वकील करने के लिए कहता है। नोयोना कहती है कि उसने पहले से ही वकील कर लिया है। नोयोना इस लड़ाई में परी के खिलाफ खड़ी है। वहीं, तुलसी और मिहिर अपनी बेटी के साथ हैं।

शांतिनिकेतन में रणविजय का तमाशा

रणविजय जेल से छूटने के बाद सीधे शांतिनिकेतन जाता है। वहां, वो परी पर भड़क रहा होता है। परी उसे पलट के जवाब देती है। इस बात पर रणविजय और ज्यादा भड़क जाता है। वो परी पर हाथ उठाता है, लेकिन मिहिर उनके बीच आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है।

मिहिर के गुस्से से डरी नोयोना

मिहिर रणविजय की पिटाई करता है। वो रणविजय को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बेटी को कुछ भी किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। रणविजय के बचाव में नोयोना मिहिर को टोकती है, लेकिन मिहिर नोयोना को गुस्से में शांत करा देता है। नोयोना मिहिर का गुस्सा देखकर उस वक्त कुछ भी नहीं बोलती है।

खतरे में परी की जान, क्या बचा पाएगी तुलसी?

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परी से बदला लेने के लिए रणविजय उसकी जान खतरे में डाल देगा। वो परी को किडनैप करके चॉल में लाएगा। वहां, उसे किचन में बंद कर देगा और सिलेंडर से गैस लीक कर देगा। परी तुलसी को फोन करेगी। तुलसी जल्दी-जल्दी वहां पहुंचेगी और रणविजय से पूछेगी कि परी कहां है। परी रणविजय के घर का दरवाजा खोलेगी। उसे पता चलेगा कि किचन बंद है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे तुलसी अपनी बेटी परी की जान बचाएगी?

