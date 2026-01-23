Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर ने की रणविजय की पिटाई, खतरे में परी की जान

संक्षेप: KSBKBT 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रणविजय परी की जान लेने की कोशिश करेगा। तुलसी अपनी बेटी को रणविजय से बचाएगी।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। बीते एपिसोड में आपने देखा कि रणविजय को अंगद जेल से बेल करवाता है। तुलसी इस बात से अनजान है। रणविजय जेल से छूटते ही नोयोना को फोन करता है। वो नोयोना से उसके लिए वकील करने के लिए कहता है। नोयोना कहती है कि उसने पहले से ही वकील कर लिया है। नोयोना इस लड़ाई में परी के खिलाफ खड़ी है। वहीं, तुलसी और मिहिर अपनी बेटी के साथ हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शांतिनिकेतन में रणविजय का तमाशा रणविजय जेल से छूटने के बाद सीधे शांतिनिकेतन जाता है। वहां, वो परी पर भड़क रहा होता है। परी उसे पलट के जवाब देती है। इस बात पर रणविजय और ज्यादा भड़क जाता है। वो परी पर हाथ उठाता है, लेकिन मिहिर उनके बीच आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है।

मिहिर के गुस्से से डरी नोयोना मिहिर रणविजय की पिटाई करता है। वो रणविजय को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बेटी को कुछ भी किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। रणविजय के बचाव में नोयोना मिहिर को टोकती है, लेकिन मिहिर नोयोना को गुस्से में शांत करा देता है। नोयोना मिहिर का गुस्सा देखकर उस वक्त कुछ भी नहीं बोलती है।