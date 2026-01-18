Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Written Update Spoiler Alert Tulsi Knowa Rannvijay Truth Tough question to pari
KSBKBT 2: तुलसी के सामने आई रणविजय की सच्चाई, परी से पूछेगी सवाल

KSBKBT 2: तुलसी के सामने आई रणविजय की सच्चाई, परी से पूछेगी सवाल

संक्षेप:

Kyuni Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी के सामने अब रणविजय की सच्चाई सामने आएगी। वो अपनी बेटी से पूछेगी कि क्या रणविजय उसके ऊपर हाथ उठाता है। 

Jan 18, 2026 02:50 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि देव और सलोनी की शादी फिक्स हो गई है। बापजी हेमंत से देव की सगाई को लेकर भी बात कर लेते हैं। हेमंत उन्हें कहता है कि अभी उसके और उसके परिवार के लिए वहां आना मुमकिन नहीं होगा। इसपर बापजी कहते हैं कि वो तीन महीने बाद ये सगाई रख सकते हैं। हेमंत उन्हें कहता है कि वो लोग सगाई का फंक्शन कर सकते हैं क्योंकि मिहिर और उसकी तुलसी भाभी वहां पर हैं। हेमंत की बात सुनकर बापजी को बहुत खुशी होती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तुलसी की अहमियत देख नोयोना को आ रहा गुस्सा

बापजी तुलसी से कहते हैं कि वो उसके भरोसे ही देव की सगाई करवा रहे हैं और उन्हें लोन चुकाने की मोहलत दे रहे हैं। नोयोना ये बात सुनकर भड़क जाती है। नोयोना की बहन भी उससे कहती है कि लगता है भगवान तुलसी और मिहिर को साथ लेकर ही आएंगे। वो लोग पति-पत्नी की तरह सगाई की सारी रस्में कर रहे हैं।

फिर देव को भड़काने की कोशिश करेगी नोयोना

नोयोना ये सब सुनकर देव के पास जाती है। देव को पैसे का लालच देकर उसे सगाई के लिए मानाया होता है, लेकिन अब वो देव से कहती है कि वो अभी सगाई के लिए मना कर दे। ये बात सुनकर देव को अजीब लगता है। वो कहता है कि पहले उसी के कहने पर उसने सगाई के लिए हां किया एअब वो मना क्यों करे। इसपर नोयोना कहती है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है और उसे टाइम लेना चाहिए। देव उसकी बात नहीं सुनता है। वो कहता है कि उसे सगाई में पैसे मिलेंगे और बापजी उसे डायमंड की अंगूठी तो देंगे ही। वो सगाई के लिए मना नहीं करता है।

क्या तुलसी को सच बताएगी परी?

इधर परी रणविजय को फोन करती है। परी वीडियो कॉल पर रणविजय से कहती है कि अगर उसे उसके साथ नहीं रहना है तो वो उसे छोड़कर चला जाए। ये बात सुनकर रणविजय भड़क जाता है। परी और रणविजय की बात तुलसी सुन लेती है। फोन जब रखती है परी तब तुलसी उससे पूछती है कि क्या रणविजय उसपर हाथ उठाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रणविजय का सच परी अपनी मां को बताएगी या फिर एक बार वो रणविजय के लिए झूठ बोलेगी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।