KSBKBT 2: तुलसी के सामने आई रणविजय की सच्चाई, परी से पूछेगी सवाल

संक्षेप: Kyuni Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी के सामने अब रणविजय की सच्चाई सामने आएगी। वो अपनी बेटी से पूछेगी कि क्या रणविजय उसके ऊपर हाथ उठाता है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि देव और सलोनी की शादी फिक्स हो गई है। बापजी हेमंत से देव की सगाई को लेकर भी बात कर लेते हैं। हेमंत उन्हें कहता है कि अभी उसके और उसके परिवार के लिए वहां आना मुमकिन नहीं होगा। इसपर बापजी कहते हैं कि वो तीन महीने बाद ये सगाई रख सकते हैं। हेमंत उन्हें कहता है कि वो लोग सगाई का फंक्शन कर सकते हैं क्योंकि मिहिर और उसकी तुलसी भाभी वहां पर हैं। हेमंत की बात सुनकर बापजी को बहुत खुशी होती है।

तुलसी की अहमियत देख नोयोना को आ रहा गुस्सा बापजी तुलसी से कहते हैं कि वो उसके भरोसे ही देव की सगाई करवा रहे हैं और उन्हें लोन चुकाने की मोहलत दे रहे हैं। नोयोना ये बात सुनकर भड़क जाती है। नोयोना की बहन भी उससे कहती है कि लगता है भगवान तुलसी और मिहिर को साथ लेकर ही आएंगे। वो लोग पति-पत्नी की तरह सगाई की सारी रस्में कर रहे हैं।

फिर देव को भड़काने की कोशिश करेगी नोयोना नोयोना ये सब सुनकर देव के पास जाती है। देव को पैसे का लालच देकर उसे सगाई के लिए मानाया होता है, लेकिन अब वो देव से कहती है कि वो अभी सगाई के लिए मना कर दे। ये बात सुनकर देव को अजीब लगता है। वो कहता है कि पहले उसी के कहने पर उसने सगाई के लिए हां किया एअब वो मना क्यों करे। इसपर नोयोना कहती है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है और उसे टाइम लेना चाहिए। देव उसकी बात नहीं सुनता है। वो कहता है कि उसे सगाई में पैसे मिलेंगे और बापजी उसे डायमंड की अंगूठी तो देंगे ही। वो सगाई के लिए मना नहीं करता है।