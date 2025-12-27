क्योंकि सास भी बहू में होगी इस किरदार की एंट्री, मिताली को सिखाएगी सबक?

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक बड़ा शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट आनेवाला है। शो में एक ऐसे किरदार की वापसी होने जा रही है जो नोयोना और मिताली से तुलसी के जीवन को खराब करने का बदला लेगी।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी दोनों ही कच्छ में हैं। दोनों अभी तक एक दूसरे से मिले तो नहीं हैं, लेकिन वो जल्दी ही आमने-सामने होंगे। शो में बीते एपिसोड में देखने को मिला कि मिहिर को पता चल गया है कि मिताली ने मंदिर से वैष्णवी की ड्रॉइंग बुक चुराई थी। मिहिर ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा भड़क जाता है।

मिताली पर भड़का मिहिर मिताली अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर उसकी एक भी नहीं सुनता है। ऋतिक भी इस बात पर फिर मिताली पर गुस्सा होता है। मिहिर वो ड्रॉइंग बुक पार्थ को देता है और कहता है कि उस लड़की का पता करे और उसे किताब वापस करके आए।

तुलसी और मिहिर होंगे आमने-सामने इधर तुलसी उस रिजॉर्ट में पहुंचेगी जहां मिहिर रह रहा होता है। मिहिर और तुलसी अब जल्द ही आमने सामने आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिहिर तुलसी से एक बार फिर माफी मांगेगा। वो तुलसी को मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुलसी मिहिर की एक भी नहीं सुनेगी। वो मिहिर से आज भी नाराज है।

सीरियल में इस किरदार की होगी वापसी serialgossip.com की मानें तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मुन्नी की वापसी देखने को मिल सकती है। मुन्नी जो कभी वीरानी हाउस में नौकरानी का काम करती थी। वो पढ़-लिखकर एक सफल इंसान बनकर लौटेगी। मुन्नी की शो में एंट्री एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आएगा।