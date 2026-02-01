KSBKBT 2: रणविजय और नोयोना का प्लान हुआ फेल, तुलसी को मिला बड़ा ऑर्डर

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नोयोना ने तुलसी को परेशान करने की ठान ली है। रणविजय के साथ मिलकर नोयोना तुलसी के ऑर्डर को पूरा करने में मुश्किल पैदा करेगी, लेकिन नोयोना और रणविजय को ही इसमें हार मिलेगी।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी अब अपने 1000 साड़ियों के ऑर्डर को पूरा करने में लगी है। तुलसी ने अपना ऑर्डर पूरा कर लिया है लेकिन रणविजय तुलसी के प्लान को फेल करने की साजिश में लग जाता है। वो नोयोना को बताता है कि तुलसी ने ऑर्डर पूरा कर लिया है। नोयोना ये सुनकर हैरान रह जाती है। इसके बाद रणविजय कहता है कि वो तुलसी का ऑर्डर सही जगह पर पहुंचने नहीं देगा। नोयोना को ये भी पता चलता है कि अजय तुलसी की मदद कर रहा है।

रणविजय ने बनाया तुलसी के खिलाफ प्लान रणविजय नोयोना को अपना पूरा प्लान समझाएगा। इसके लिए वो अपने दोस्त की मदद भी लेगा। वहीं, नोयोना को समझ आता है कि तुलसी अगर फेल होती है तो वो ऑर्डर उसे मिलेगा। नोयोना इस चीज की तैयारी भी शुरू करेगी। मिहिर नोयोना से पूछेगी कि वो क्यों इतने बड़े ऑर्डर की तैयारी कर रही है। नोयोना कहेगी कि उसे यकीन है कि तुलसी वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी और उन्हें ही ये ऑर्डर मिलेगा।

सुहास ने ट्रक में लगाई आग रणविजय सुहास को उस ट्रक की जानकारी देता है जिसमें तुलसी का सामान जा रहा होता है। सुहास उस ट्रेक में आग लगा देता है। तुलसी और बंधेज की लड़कियां अपने सामान का इंतजार कर रही होती हैं कि तभी अंगद तुलसी को फोन करता है कि साड़ियों के ट्रक में आग लग गई है।

फेल हुआ रणविजय और नोयोना का प्लान तुलसी जैसे ही ये बात अपने क्लाइंट को बताने जा रही होती है कि तभी अजय वहां ट्रेक लेकर पहुंच जाता है। तुलसी हैरान रह जाती है। इसके बाद अजय उसे बताता है कि उसे किसी का कॉल आया था कि हमारे ट्रक को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए उसने आखिरी वक्त पर ट्रक बदल दिया।