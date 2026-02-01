Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Written Update Spoiler Alert Rannvijay Noina Plan Fails as ajay receives unknown call
KSBKBT 2: रणविजय और नोयोना का प्लान हुआ फेल, तुलसी को मिला बड़ा ऑर्डर

KSBKBT 2: रणविजय और नोयोना का प्लान हुआ फेल, तुलसी को मिला बड़ा ऑर्डर

संक्षेप:

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नोयोना ने तुलसी को परेशान करने की ठान ली है। रणविजय के साथ मिलकर नोयोना तुलसी के ऑर्डर को पूरा करने में मुश्किल पैदा करेगी, लेकिन नोयोना और रणविजय को ही इसमें हार मिलेगी। 

Feb 01, 2026 12:10 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी अब अपने 1000 साड़ियों के ऑर्डर को पूरा करने में लगी है। तुलसी ने अपना ऑर्डर पूरा कर लिया है लेकिन रणविजय तुलसी के प्लान को फेल करने की साजिश में लग जाता है। वो नोयोना को बताता है कि तुलसी ने ऑर्डर पूरा कर लिया है। नोयोना ये सुनकर हैरान रह जाती है। इसके बाद रणविजय कहता है कि वो तुलसी का ऑर्डर सही जगह पर पहुंचने नहीं देगा। नोयोना को ये भी पता चलता है कि अजय तुलसी की मदद कर रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रणविजय ने बनाया तुलसी के खिलाफ प्लान

रणविजय नोयोना को अपना पूरा प्लान समझाएगा। इसके लिए वो अपने दोस्त की मदद भी लेगा। वहीं, नोयोना को समझ आता है कि तुलसी अगर फेल होती है तो वो ऑर्डर उसे मिलेगा। नोयोना इस चीज की तैयारी भी शुरू करेगी। मिहिर नोयोना से पूछेगी कि वो क्यों इतने बड़े ऑर्डर की तैयारी कर रही है। नोयोना कहेगी कि उसे यकीन है कि तुलसी वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी और उन्हें ही ये ऑर्डर मिलेगा।

सुहास ने ट्रक में लगाई आग

रणविजय सुहास को उस ट्रक की जानकारी देता है जिसमें तुलसी का सामान जा रहा होता है। सुहास उस ट्रेक में आग लगा देता है। तुलसी और बंधेज की लड़कियां अपने सामान का इंतजार कर रही होती हैं कि तभी अंगद तुलसी को फोन करता है कि साड़ियों के ट्रक में आग लग गई है।

फेल हुआ रणविजय और नोयोना का प्लान

तुलसी जैसे ही ये बात अपने क्लाइंट को बताने जा रही होती है कि तभी अजय वहां ट्रेक लेकर पहुंच जाता है। तुलसी हैरान रह जाती है। इसके बाद अजय उसे बताता है कि उसे किसी का कॉल आया था कि हमारे ट्रक को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए उसने आखिरी वक्त पर ट्रक बदल दिया।

वहीं, नोयोना तुलसी के क्लाइंट के पास जाती है। उसे पता चलता है कि तुलसी ने अपना ऑर्डर पूरा कर लिया है। तुलसी ने न सिर्फ ऑर्डर पूरा किया बल्कि उसे एक और बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। नोयोना ये सब जानकर हैरान परेशान रह जाती है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।