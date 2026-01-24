KSBKBT 2: शांतिनिकेतन छोड़ मां के पास रुकी परी, मिहिर से सवाल करेगी तुलसी

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंक सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि तुलसी मिहिर से सवाल करेगी कि उसे कैसे नहीं पता चला कि परी के साथ उस घर में क्या हो रहा है। मिहिर के पास तुलसी के सवालों का कोई भी जवाब नहीं होगा।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि परी ने रणविजय के खिलाफ पुलिस में शिकायत करी होती है। पुलिस रणजविजय को जेल में डाल देती है, लेकिन अंगद रणविजय की बेल करवा देता है। जेल से छूटने के बाद रणविजय अपनी और परी की बेटी को स्कूल से अपने साथ ले जाता है। परी को जैसे ही पता चलता है रणविजय को उनकी बेटी को उठा ले गया है वो तुलसी को फोन करती है। तुलसी उससे कहती है कि तुरंत उसके पास आ रही है।

रणविजय की धमकी से डरी परी परी तुलसी को बताती है कि रणविजय गरिमा को चॉल में ले गया होगा। वो वहीं जा रही है। परी जब चॉल पहुंचती है तो रणविजय उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। परी जब उसे कहती है कि वो गरिमा को उसके पास नहीं रहने देगी, रणविजय उससे कहेगा कि वो उसे लेकर रहेगी। रणविजय परी को धमकी देता है।

बेटी को बचाने पहुंची तुलसी रणविजय परी को कहता है कि कोर्ट में वो ये साबित कर देगा कि वो परी के लिए ठीक नहीं है। वो परी को उसके पुराने मैसेज पढ़कर सुनाता है। वो कहता है कि वो कोर्ट में ये बताएगा कि कैसे उसने अजय को झूठे केस में फंसाया था। परी ये सब सुनकर डर जाती है। फिर भी वो कहती है कि फिर भी वो गरिमा को उसके पास नहीं रहने देगी। इस बात पर रणविजय बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा।