नोयोना ने दी चुनौती, क्या तुलसी को मिलेगी कॉम्पटीशन में जीत?

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते हैं। शो में अब आप देखेंगे कि नोयोना तुलसी को चैलेंज करेगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी साथ में शांतिनिकेतन बचाने की कोशिश में लगे हैं। तुलसी ने बापजी से शांतिनिकेतन के लिए मोहलत भी मांग ली है। बापजी तुलसी को मोहलत देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने तुलसी मिहिर के सामने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि देव उनकी पोती सोनाली से शादी कर ले। मिहिर ये बात सुनकर बहुत उत्साहित हो जाता है, लेकिन तुलसी उनसे कहती है कि वो पहले देव से बात करेगी।

तुलसी और मिहिर की बात सुन परेशान हुआ देव तुलसी और मिहिर देव को जब शादी की बात बताते हैं वो घबरा जाता है। वो कहता है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता है। मिहिर देव का मन बदलने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी देव की बात मान जाती है। इसके बाद तुलसी जब मिहिर को बता रही होती है कि वो शांतिनिकेतन के लिए बच्चों की लाइफ का सौदा नहीं कर सकती, नोयोना ये बात सुन लेती है।

देव के दिमाग में नोयोना ने भरा पैसे का लालच तुलसी बापजी को बताने जा ही रही होती है कि देव शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन नोयोना देव के मन में ये भर देती है कि वो पैसों के लिए सोनाली से शादी कर सकता है। तुलसी मना करने वाली होती है कि देव वहां आकर कहती है को शादी के लिए तैयार है। तुलसी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। वहीं, नोयोना मिहिर से कहती है कि उसने देव को कैसे बताया। इस बारे में मिहिर नोयोना को ताना मारता है।