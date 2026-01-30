KSBKBT 2 Spoiler: नोयोना का प्लान हुआ पास, परी के खिलाफ कोर्ट ने सुनाया फैसला
KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि वीरानी बिजनेस पर नीलामी का खतरा मंडरा रहा है। वहीं, परी को कोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट ने परी की बेटी की कस्टडी रणविजय को दे दी है। इस बात से पूरा वीरानी परिवार हैरान है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में गौतम वीरानी की वापसी और कोर्ट केस ने पूरे वीरानी परिवार को परेशान कर दिया है। बीते एपिसोड में देखने को मिला कि परी के केस में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत का फैसला परी के खिलाफ हुआ है। अदालत ने परी को तलाक तो दे दिया है, लेकिन बेटी की कस्टडी कोर्ट ने रणविजय को दे दी है।
रणविजय को मिली बेटी की कस्टडी
बेटी की कस्टडी रणविजय को मिलने से परी को झटका लगता है। परी बुरी तरह टूट जाती है। वो अपनी मां के गले लगकर रोती है। परी को रोता देख तुलसी को बुरा लगता है। कोर्ट के बाहर वो गौतम को रोकती है। वो गौतम से पूछती है कि उसने ये क्या किया? वो उससे पूछती है कि क्यों उसने अपनी बहन के खिलाफ केस लड़ा। गौतम तुलसी से कहता है कि अगर करण ने कोई बिजनेस डील करके आता तो वो उसके लिए खुश होतीं,लेकिन अब जब उसने केस जीता है तो वो नाराज हो रही हैं। वो तुलसी को ताना मारते हुए कहता है कि क्या वो केस जीतने का जश्न उसके साथ मनाएंगी।
रणविजय को मिला वीरानी बिजनेस के शेयर्स
गौतम तुलसी को अपने सामने से हटने के लिए कहता है। फिर वो रणविजय के साथ वहां से चला जाता है। रणविजय को न सिर्फ केवल बच्ची की कस्टडी मिली है, उसे उसके साथ वीरानी बिजनेस के शेयर्स भी मिले हैं। रणविजय को लग रहा है कि अंगद उसके साथ है और वो वीरानी बिजनेस पर पूरा कब्जा कर लेगा।
नोयोना ने बनाया सारा प्लान
गौतम वीरानी मुंबई से जा रहा होता है कि वहां नोयोना उससे मिलने आती है। नोयोना उससे कहती है कि वो उससे मिले बिना ही चला जाएगा? इसपर गौतम कहता है कि वो उससे मिले बिना कैसे जा सकता है। वही तो पूरा मास्टरप्लानर है। वो कहता है कि उसी ने तो उसे ये सब बताया। नोयोना गौतम से हाथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम उसे साफ कर देता है कि उसने जो किया है वो सब अपने लिए किया है।
