KSBKBT Spoiler: नोयोना को कौन कर रहा ब्लैकमेल, रणविजय को हुई जेल
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। नोयोना का डर अब सच्चाई में बदलने वाला है। उसका सीक्रेट किसी को पता चल गया है और अब वो शख्स नोयोना को ब्लैकमेल कर रहा है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर ने वृंदा और अंगद को अपना लिया है। वो वृंदा के साथ अंगद से मिलने चॉल जाता है। परिवार में सबकुछ ठीक हो रहा है। इस बीच ये भी साफ हो गया है कि नोयोना ने मिहिर से झूठ बोलकर उसका साथ पाया है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नोयोना को एक अनजान नंबर से मैसेज आएगा। अब कोई नोयोना को ब्लैकमेल कर रहा है।
किसी के हाथ लगा नोयोना का राज
नोयोना जब अपनी बहन से बात कर रही होती है तभी कोई नोयोना की वीडियो बना लेता है। नोयोना को एक अनजान नंबर से कोई वीडियो वो भेजता है। घर के किसी शख्स को नोयोना का राज पता चल गया है और अब वो नोयोना को ब्लैकमेल कर रहा है।
तुलसी के सामने आएगा सच, क्या करेगी नोयोना?
तुलसी के बेटे गौतम को भी ये सच पता है कि नोयोना और मिहिर के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपनी मां को ये बताएगा कि वो बेवजह 6 साल से मिहिर से दूर रही हैं। नोयोना ने उन सब से झूठ बोला था। अब देखना दिलचस्प होगा कि सच जानने के बाद तुलसी नोयोना का क्या हाल करेगी और वो क्या फैसला लेगी।
परी को मिलेगी बेटी गरिमा की कस्टडी?
इधर परी के जीवन में भी जल्द ही खुशियां आनेवाली हैं। रणविजय को उसके पुराने कर्मों की सजा मिलेगी। उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। ऐसे में गरिमा की पूरी कस्टडी परी को मिल सकती है। इतना ही नहीं, तुलसी अजय और परी को एक बार फिर साथ लाना चाहती है। अजय भी परी को पसंद करता है। रणविजय के जेल जाने के बाद अजय और परी की लव स्टोरी आगे बढ़ सकती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
