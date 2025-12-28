KSBKBT 2: तुलसी के खिलाफ फिर नोयोना ने चली चाल, मिहिर से नहीं होने देगी मुलाकात

संक्षेप: KSBKBT 2 Upcoming Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर और तुलसी की मुलाकात के लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। नोयोना को तुलसी का पता चल गया है और अब वो मिहिर और तुलसी को दूर रखने के लिए हर एक कोशिश करेगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी आमने-सामने आने वाले होते हैं, लेकिन मिहिर से पहले नोयोना तुलसी को देख लेती है। मिहिर तुलसी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही नोयोना अपनी चाल चलती है और मिहिर और तुलसी को एक दूसरे से मिलने से रोक देती है। तुलसी को देखकर नोयोना काफी डर जाती है और सोचती है कि उसके आने से मिहिर उसके हाथों से निकल जाएगा।

तुलसी-मिहिर को नहीं मिलने देगी नोयोना तुलसी और मिहिर को नहीं मिलने देने के बाद नोयोना मिहिर के पास जाता है। मिहिर तुलसी की स्टॉल के बाहर इंतजार कर रहा होता है। वो मिहिर से कहती है कि उन्हें मुंबई के लिए निकलना होगा। मिहिर उससे कहेगा कि वो लोग कपड़ों की बात करन वाले थे। इसपर नोयोना कहती है कि उसे कपड़ी की जरूरत नहीं है। मिहिर को नोयोना वहां से जबरदस्ती लेकर चली जाएगी।

मिहिर और वैष्णवी की फिर होगी मुलाकात आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वैष्णवी और उसकी दोस्त मुंबई में एग्जिबीशन में जाना चाहती हैं। वो तुलसी को उनके साथ चलने के लिए कहेगी, लेकिन तुलसी मना कर देती है। वो कहती है कि अगर उन लोगों को जाना है तो वो अकेले जा सकती हैं। उन लड़कियों की मुलाकात एक बार फिर मिहिर से होगी। मिहिर को वो लोग अपनी काकी के बारे में बताएंगी। मिहिर कहेगा कि आपकी काकी से मिलने में मजा आएगा।