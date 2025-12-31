Hindustan Hindi News
मुन्नी और तुलसी की होगी मुलाकात, शो में आएगा कौन सा बड़ा ट्विस्ट?

संक्षेप:

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी की लाइफ अब बदलने वाली है। उसकी लाइफ में मुन्नी वापस आएगी और वो एक अफसर बनकर लौटी है। 

Dec 31, 2025 04:04 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी को पता चल गया है कि जहां उसकी स्टॉल लगी है। वहीं पर मिहिर की भी एक स्टॉल है। तुलसी को जैसे ही पता चलता है उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो वहां से चली जाती है। वैष्णवी जब उसे कॉल करती है तो वो कहती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है और वो वापस गेस्ट हाउस जा रही है। वहीं, वृंदा को भी ऐसा लग रहा है कि उसने तुलसी को देखा है। वो अंगद को भी ये बताती है।

नोयोना को सता रहा डर

इधर नोयोना को डर है कि कहीं तुलसी मिहिर या वीरानी परिवार के किसी शख्स के सामने न आ जाए। नोयोना सोचती है कि अब वो मिहिर या किसी को एग्जिबीशन में जाने नहीं दे सकती। इसके लिए वो मीटिंग पर मीटिंग अरेंज कराने की कोशिश करने लगती है।

ऋतिक को मिली नई जिम्मेदारी

ऋतिक को नई फैक्ट्री की जिम्मेदारी मिली है। नई फैक्ट्री के लिए उसे कलेक्टर से मिलना होता। ऋतिक कलेक्टर के ऑफिस जाता है। ऋितक जिससे मिलने जाता है वो कोई और नहीं बल्कि मंजरी सिन्हा यानी मुन्नी है। ऋतिक इस बात से बिल्कुल अनजान है।

मंजरी से होगी तुलसी की मुलाकात

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी भी कलेक्टर से मिलने जाएगी, लेकिन क्योंकि तुलसी के पास अपॉइंटमेंट नहीं होती है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तुलसी वहां से जा ही रही होती है कि तभी मुन्नी वहां से निकलती है। तुलसी को देखकर वो तुलसी के पैरों में बैठ जाती है। वो अपने लोगों से पूछती कि तुलसी को बाहर कैसे भेज रहे थे वो। वो सबको बताती है कि तुलसी उसकी मां जैसी है।

अगले एपिसोड का स्पॉइलर

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुन्नी को सफल देखकर तुलसी को बहुत गर्व महसूस होगा। वो मुन्नी की तारीफ करेगी। इसके बाद मुन्नी तुलसी से कहेगी कि उसने उसकी लाइफ बना दी और खुद वीरानी हाउस छोड़ दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंजरी की वापसी से शो में आएगा कौन सा ट्विस्ट।

