KSBKBT 2: परी को मिला मिहिर का सपोर्ट, मुन्नी को इंसल्ट करेगी मिताली
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी के समझाने के बाद मिहिर ने साफ कर दिया है कि वो अपनी बेटी के साथ खड़ा है। परी ने साफ कर दिया है कि वो रणविजय से तलाक लेगी। नोयोना परी को भाल बुरा कहेगी लेकिन मिहिर नोयोना को शांत करा देगा।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते हैं। सूरत से वापस आने के बाद मिहिर को तुलसी कहती है कि उसे परी का साथ देना होगा। तुलसी की बात मिहिर मान गया है। उसने अपने घर में सबको साफ कर दिया है कि वो परी के साथ है। परी जब कहती है कि वो रणविजय से तलाक लेना चाहती है, नोयोना उसे ताने मारती है। वो पूरे घर के सामने परी की बुराई करने की कोशिश करती है, लेकिन पहले ऋतिक और फिर मिहिर नोयोना को चुप करा देता है।
रणविजय को तलाक देगी परी
नोयोना कहती है कि परी पहले भी ये हरकत कर चुकी है। वो कहती है कि उसे लगता है कि परी शादी ही इसलिए करती है ताकि तलाक ले सके। परी को नोयोना की बातें बुरी लग रही होती हैं। पर जैसे ही परी को पता चलता है कि उसके पापा उसके साथ हैं। वो कहती है कि वो रणविजय तो तलाक देगी।
मिताली और मुन्नी की मुलाकात
इधर ऋतिक और मुन्नी की मुलाकात होगी। हालांकि, ऋतिक से मिलने से पहले मुन्नी मिताली से टकरा जाएगी। मिताली इस बात से बेखबर है कि मुन्नी एक बड़ी अधिकारी बन चुकी है। वो मुन्नी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन मुन्नी उसे कुछ जवाब नहीं देती है और उसे ये तक नहीं बताती है कि वो एक अधिकारी है। मिताली अपनी गलतफहमी में ही रहती है।
ऋतिक को समझाएगी मुन्नी
मुन्नी तुलसी से मिलने आई होती है। तुलसी से मिलकर मुन्नी जा ही रही होती है कि तभी वो ऋतिक को देखती है। ऋतिक पहले तो मुन्नी से उसे घूस देने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद मुन्नी ऋतिक से पूछती है कि वो इतने मजबूत थे फिर उन्होंने सुसाइड जैसा कदम कैसे उठा लिया। ऋतिक उससे कहता है कि वो उसके जीवन का एक कमजोर पल था। फिर मुन्नी ऋतिक से कहती है कि वो उससे उसके ऑफिस में आकर मिले। वो उसे फैक्ट्री बनाने की परमीशन तो नहीं दे सकती है लेकिन वो उससे बात करेगी कि इस बारे में क्या-क्या किया जा सकता है।
