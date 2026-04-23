KSBKBT 2: गौतम ने करण के खिलाफ भेजे सबूत, बेटे का सच पता लगाकर रहेगी तुलसी
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। तुलसी को गौतम ने करण की तस्वीरें भेजी हैं। अब तुलसी नंदिनी के लिए सच का पता लगाएगी। तुलसी के सामने हैरान करने वाली सच्चाई सामने आनेवाली है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में करण सारे परिवार से झूठ बोल रहा है। नंदिनी को लग रहा है कि करण का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन पूरे परिवार के सामने करण कहता है कि वो नंदिनी से प्यार करता है। करण अपनी बा की कसम भी खाता है। इस बात से पूरे परिवार को सुकून मिलता है, लेकिन तुलसी को इसके बाद ही गौतम का फोन आता है। वो उसे बताता है कि करण का अफेयर चल रहा है।
करण पूरे परिवार से बोल रहा है झूठ
तुलसी पहले तो गौतम की बात नहीं मानती है। वो कहती है कि नंदिनी को गलतफहमी हुई है, लेकिन इसके बाद ही गौतम करण की कुछ तस्वीरें तुलसी को भेजता है। तुलसी वो तस्वीरें देखकर हैरान रह जाती है। वो तस्वीरों में देखती है कि करण किसी औरत के साथ अस्पताल गया है।
गौतम को कैसे मिली तस्वीरें?
गौतम ने आर्यन को करण पर जासूसी करने को कहा है। आर्यन करण के पीछे-पीछे जाता है और वही करण और उस औरत की तस्वीरें क्लिक करता है। वो गौतम को ये बताता है कि नंदिनी ने एक दिन पहले ही करण पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था।
नंदिनी से तुलसी ने किया सच पता लगाने का वादा
तुलसी वो तस्वीरें देखने के बाद सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि करण ने उसकी झूठी कसम खाई है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी नंदिनी के पास जाएगी और उससे कहेगी कि करण कुछ छिपा रहा है। नंदिनी इस बात पर कहती है कि क्या उसे लगता है कि करण उसे सच बता देगा। तुलसी नंदिनी से वादा करती है कि अगर करण सच नहीं भी बताएगा तब भी वो सच का पता लगाकर रहेगी।
करण क्यों बोल रहा है पूरे परिवार से झूठ?
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी उस घर में एक बार फिर जाएगी जहां करण जाता है। इस बार करण का झूठ पकड़ा जाएगा। करण उस औरत के साथ उसी घर में मौजूद होगा। वो औरत करण को अपना पति बताएगी। वहां टेबल पर करण और उस औरत की शादी की एक तस्वीर भी रखी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में करण दे रहा है नंदिनी और पूरे परिवार को धोखा?
शो में होगी सबसे बड़े विलेन की वापसी
क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले सीजन का सबसे बड़ा विलेन अंश गुजराल का पन्ना इस सीजन में खुलने जा रहा है। शो के नए प्रोमो में तुलसी अंश को याद करती नजर आती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो में अंश गुजराल के बेटे की एंट्री हो सकती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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