Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Written Update Gyatri Taunts Noina Baapji asks her to seek Tulsi Forgiveness star plus
KSBKBT 2: तुलसी से मांगे माफी, बापजी की बात सुन हैरान हुई नोयोना

KSBKBT 2: तुलसी से मांगे माफी, बापजी की बात सुन हैरान हुई नोयोना

संक्षेप:

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 नोयोना अब तुलसी के आने से काफी परेशान है। गायत्री भी नोयोना को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। बापजी भी नोयोना को घर में आते ही ‘तुलसी’ से माफी मांगने के लिए कहेंगे। 

Jan 11, 2026 02:59 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी और मिहिर पूरे परिवार के साथ सूरत पहुंच गए हैं। तुलसी को मिहिर के साथ देखकर नोयोना को काफी परेशानी हो रही है। वहीं, गायत्री नोयोना को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। नोयोना जब तुलसी के पास बात करने आती है तब भी गायत्री उससे पूछती है कि तुलसी से उसे क्या बात करनी है। गायत्री के टोकने के बाद भी तुलसी नोयोना से बात करने के लिए तैयार हो जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नोयोना को मिहिर ने कार से उतारा

नोयोना तुलसी से बात करती है। तुलसी उसे साफ कर देती है कि उसे मिहिर और उसकी लाइफ से कोई लेनादेना नहीं है। तुलसी उसे खरीखोटी भी सुनाती है। इसके बाद नोयोना जाकर मिहिर के कार में बैठ जाती है। मिहिर उसे कार से उतरने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब उसके साथ तुलसी वहां बैठकर जाएगी।

गायत्री ने कसे नोयोना पर ताने

नोयोना जाकर गायत्री और शोभा के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। गायत्री नोयोना को कहती है कि क्या उसे तुलसी से डर लग रहा है? इसपर नोयोना कहती है कि उसे किसी से डर नहीं लग रहा है। गायत्री इसके बाद कहती है कि वो इतनी सी बात पर घबरा गई है। वो बापजी के यहां तुलसी और मिहिर को पति-पत्नी की तरह कैसे देखेगी?

तुलसी से माफी मांगने की बात सुन हैरान हुई नोयोना

नोयोना और पूरा परिवार जब बापजी के घर पहुंचते हैं। बापजी नोयोना को दरवाजे पर ही रोक देते हैं। इसके बाद वो नोयोना से पूछते हैं कि वो कौन है? नोयोना कहती है कि वो मिहिर की रिश्तेदार है। वो कहते हैं कि लगता तो नहीं है। वो कहते हैं कि उसने तुलसी का अपमान किया है। नोयोना ये सुनकर घबरा जाती है। बापजी नोयोना से कहते हैं कि उसे तुलसी से माफी मांगनी चाहिए। नोयोना हैरान रह जाती है। इसके बाद बाप जी साफ करते हैं कि उनके घर में कोई भी आता है तो घर में लगे तुलसी के पौधे का झुककर आशीर्वाद लेते हैं और उसने तो नजरें तक नहीं झुकाईं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।