KSBKBT 2: तुलसी से मांगे माफी, बापजी की बात सुन हैरान हुई नोयोना

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 नोयोना अब तुलसी के आने से काफी परेशान है। गायत्री भी नोयोना को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। बापजी भी नोयोना को घर में आते ही ‘तुलसी’ से माफी मांगने के लिए कहेंगे।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी और मिहिर पूरे परिवार के साथ सूरत पहुंच गए हैं। तुलसी को मिहिर के साथ देखकर नोयोना को काफी परेशानी हो रही है। वहीं, गायत्री नोयोना को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। नोयोना जब तुलसी के पास बात करने आती है तब भी गायत्री उससे पूछती है कि तुलसी से उसे क्या बात करनी है। गायत्री के टोकने के बाद भी तुलसी नोयोना से बात करने के लिए तैयार हो जाती है।

नोयोना को मिहिर ने कार से उतारा नोयोना तुलसी से बात करती है। तुलसी उसे साफ कर देती है कि उसे मिहिर और उसकी लाइफ से कोई लेनादेना नहीं है। तुलसी उसे खरीखोटी भी सुनाती है। इसके बाद नोयोना जाकर मिहिर के कार में बैठ जाती है। मिहिर उसे कार से उतरने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब उसके साथ तुलसी वहां बैठकर जाएगी।

गायत्री ने कसे नोयोना पर ताने नोयोना जाकर गायत्री और शोभा के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। गायत्री नोयोना को कहती है कि क्या उसे तुलसी से डर लग रहा है? इसपर नोयोना कहती है कि उसे किसी से डर नहीं लग रहा है। गायत्री इसके बाद कहती है कि वो इतनी सी बात पर घबरा गई है। वो बापजी के यहां तुलसी और मिहिर को पति-पत्नी की तरह कैसे देखेगी?