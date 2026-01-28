KSBKBT Spoiler: कोर्ट में आया अजय का परिवार, क्या रणविजय को मिलेगी सजा?
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में गौतम वीरानी की एंट्री से वीरानी परिवार का हर सदस्य हैरान है। गौतम वीरानी परी के खिलाफ केस लड़ रहा है। परी के जरिए गौतम तुलसी को परेशान करने की चाल चल रहा है।
स्टार प्लस सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में गौतम वीरानी की एंट्री से शो की कहानी और दिलचस्प हो गई है। कोर्ट में गौतम वीरानी अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा है। वो कोर्ट में परी को गलत साबित करके रणविजय के लिए केस लड़ रहा है। गौतम कोर्ट में ये साबित कर देता है कि परी एक बार पहले भी अपने पहले पति को झूठे केस में फंसा चुकी है।
कोर्ट में पहुंचा अजय का परिवार
गौतन कोर्ट में अजय के पूरे परिवार को बुलाता है। वो अजय की मां और बहन से पूछता है कि परी ने उनके साथ क्या किया था। वो सब कुछ कोर्ट में बताते हैं। इसके बाद गौतम अजय को बुलाता है। अजय भी कोर्ट में बताता है उसने कभी परी पर हाथ नहीं उठाया था। परी ने उसे रणविजय के लिए झूठे केस में फंसाया था।
अजय ने कही परी के हक में बात
गौतम जज से कहता है कि परी एक बार ऐसा कर चुकी है तो हो सकता है इस बार भी झूठ बोल रही है। हालांकि, अजय अपनी गवाही के बाद कहता है कि परी ने पहले झूठ बोला था इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी झूठ बोल रही हो। अजय ये बोल ही रही होता है कि तभी गौतम उसे शांत करा देता है। गौतम जज के सामने अपनी पूरी बात रखता है। इसके बाद वो तुलसी को गवाही के लिए बुलाता है।
परी ने अजय से मांगी माफी
तुलसी से भी वो अजय के केस के बारे में सवाल करता है। तुलसी जज के सामने सब सच बताती है, लेकिन इसके बाद वो ये भी कहती है कि परी से एक बार गलती हुई है, लेकिन कानून हर किसी को सुधरने का मौका देता है। जज तुलसी की बातें सुन रही होती है। इसके बाद वो कहती हैं कि वो अपना फैसला अगले दिन सुनाएंगी। इधर कोर्ट से बाहर आकर अजय तुलसी से मिलने आता है। वो कहता है कि वो कोर्ट नहीं आना चाहता था, लेकिन उनके घर में समन भेजा गया था। उस वक्त परी भी अजय से माफी मांगती है। परी को अपनी गलतियों का एहसास होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रणविजय को मिलेगी उसके कर्मों की सजा?
