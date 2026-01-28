KSBKBT Spoiler: कोर्ट में आया अजय का परिवार, क्या रणविजय को मिलेगी सजा?

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में गौतम वीरानी की एंट्री से वीरानी परिवार का हर सदस्य हैरान है। गौतम वीरानी परी के खिलाफ केस लड़ रहा है। परी के जरिए गौतम तुलसी को परेशान करने की चाल चल रहा है।

स्टार प्लस सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में गौतम वीरानी की एंट्री से शो की कहानी और दिलचस्प हो गई है। कोर्ट में गौतम वीरानी अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा है। वो कोर्ट में परी को गलत साबित करके रणविजय के लिए केस लड़ रहा है। गौतम कोर्ट में ये साबित कर देता है कि परी एक बार पहले भी अपने पहले पति को झूठे केस में फंसा चुकी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कोर्ट में पहुंचा अजय का परिवार गौतन कोर्ट में अजय के पूरे परिवार को बुलाता है। वो अजय की मां और बहन से पूछता है कि परी ने उनके साथ क्या किया था। वो सब कुछ कोर्ट में बताते हैं। इसके बाद गौतम अजय को बुलाता है। अजय भी कोर्ट में बताता है उसने कभी परी पर हाथ नहीं उठाया था। परी ने उसे रणविजय के लिए झूठे केस में फंसाया था।

अजय ने कही परी के हक में बात गौतम जज से कहता है कि परी एक बार ऐसा कर चुकी है तो हो सकता है इस बार भी झूठ बोल रही है। हालांकि, अजय अपनी गवाही के बाद कहता है कि परी ने पहले झूठ बोला था इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी झूठ बोल रही हो। अजय ये बोल ही रही होता है कि तभी गौतम उसे शांत करा देता है। गौतम जज के सामने अपनी पूरी बात रखता है। इसके बाद वो तुलसी को गवाही के लिए बुलाता है।