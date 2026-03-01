नोयोना को किसी अपने से ही मिलेगा धोखा? कौन कर रहा उसे ब्लैकमेल
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब तुलसी के सामने 6 साल पुराना झूठ सामने आएगा। गौतम अपने माता-पिता को साथ लेकर आएगा।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में अब आप देखेंगे कि तुलसी और मिहिर को साथ लाने में उनका बेटा गौतम वीरानी मदद करेगा। गौतम तुलसी को दिखाएगा कि कैसे नोयोना ने 6 साल पहले एक झूठ बोला और उसके पापा को उसकी सजा मिली। मिहिर भी गौतम के साथ तुलसी के पास जाएगा। वो तुलसी से कहेगा कि उस रात उसके और नोयोना के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तुलसी भी नोयोना की इस हरकत के बारे में हैरान रह जाएगी।
गौतम के सामने आया नोयोना का सच
गौतम ने वो वीडियो देख लिया है जिसमें ये दिख गया है कि नोयोना और मिहिर के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। वो कहता है कि उसे अपने पापा को ये बात बतानी पड़ेगी। इधर नोयोना को भी कोई उस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है।
मिताली कर रही नोयोना को ब्लैकमेल?
सीरियल गॉसिप की मानें तो नोयोना को ब्लैकमेल कोई और नहीं बल्कि मिताली कर रही है। मिताली ने अपनी मां और मौसी की बातें रिकॉर्ड की हैं। इस चीज में रणविजय मिताली का साथ दे रहा है।
नोयोना को हुई खतरनाक बीमारी, तुलसी को तलाक देने से रोकने की कोशिश करेगा मिहिर
नोयोना को कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। लेकिन वो बीमारी को लेकर परेशान नहीं है। उसे इस बात की खुशी है कि तुलसी ने तलाक के लिए हां कर दिया है। मिहिर इस बात को लेकर निराश है। वो तुलसी से मिलता है। वो तुलसी से कहता है कि वो अभी तलाक के लिए हां नहीं करे। उसे कोई पंडित जी मिले थे और वो कह रहे थे कि अभी तलाक लेने के लिए सही समय नहीं है।
क्या तुलसी और मिहिर की दूरियां हो जाएंगी खत्म?
तुलसी मिहिर से कहती है कि रिश्ता तोड़ने के लिए कोई सही समय नहीं होता है। वो कहती है कि बच्चों पर इसका असर जरूर पड़ेगा। मिहिर तुलसी से अलग नहीं होना चाहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गौतम के सच बताने के बाद खत्म हो जाएंगी तुलसी और मिहिर की दूरियां? क्या तुलसी की शान्तिनिकेतन में होगी वापसी?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
