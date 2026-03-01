Hindustan Hindi News
नोयोना को किसी अपने से ही मिलेगा धोखा? कौन कर रहा उसे ब्लैकमेल

Mar 01, 2026 03:05 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब तुलसी के सामने 6 साल पुराना झूठ सामने आएगा। गौतम अपने माता-पिता को साथ लेकर आएगा। 

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में अब आप देखेंगे कि तुलसी और मिहिर को साथ लाने में उनका बेटा गौतम वीरानी मदद करेगा। गौतम तुलसी को दिखाएगा कि कैसे नोयोना ने 6 साल पहले एक झूठ बोला और उसके पापा को उसकी सजा मिली। मिहिर भी गौतम के साथ तुलसी के पास जाएगा। वो तुलसी से कहेगा कि उस रात उसके और नोयोना के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तुलसी भी नोयोना की इस हरकत के बारे में हैरान रह जाएगी।

गौतम के सामने आया नोयोना का सच

गौतम ने वो वीडियो देख लिया है जिसमें ये दिख गया है कि नोयोना और मिहिर के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। वो कहता है कि उसे अपने पापा को ये बात बतानी पड़ेगी। इधर नोयोना को भी कोई उस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है।

मिताली कर रही नोयोना को ब्लैकमेल?

सीरियल गॉसिप की मानें तो नोयोना को ब्लैकमेल कोई और नहीं बल्कि मिताली कर रही है। मिताली ने अपनी मां और मौसी की बातें रिकॉर्ड की हैं। इस चीज में रणविजय मिताली का साथ दे रहा है।

नोयोना को हुई खतरनाक बीमारी, तुलसी को तलाक देने से रोकने की कोशिश करेगा मिहिर

नोयोना को कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। लेकिन वो बीमारी को लेकर परेशान नहीं है। उसे इस बात की खुशी है कि तुलसी ने तलाक के लिए हां कर दिया है। मिहिर इस बात को लेकर निराश है। वो तुलसी से मिलता है। वो तुलसी से कहता है कि वो अभी तलाक के लिए हां नहीं करे। उसे कोई पंडित जी मिले थे और वो कह रहे थे कि अभी तलाक लेने के लिए सही समय नहीं है।

क्या तुलसी और मिहिर की दूरियां हो जाएंगी खत्म?

तुलसी मिहिर से कहती है कि रिश्ता तोड़ने के लिए कोई सही समय नहीं होता है। वो कहती है कि बच्चों पर इसका असर जरूर पड़ेगा। मिहिर तुलसी से अलग नहीं होना चाहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गौतम के सच बताने के बाद खत्म हो जाएंगी तुलसी और मिहिर की दूरियां? क्या तुलसी की शान्तिनिकेतन में होगी वापसी?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


