KSBKBT 2: नोयोना-मिहिर का घटिया सच आएगा सामने, बापजी सुनाएंगे ये कठिन फैसला

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में बापजी के सामने नोयोना और मिहिर का सीक्रेट आएगा। इसके बाद बापजी मिहिर के खिलाफ जाकर एक कड़ा कदम उठाएंगे और नोयोना को भी सबक सिखाएंगे।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि शांतिनिकेतन को बचाने के लिए तुलसी और मिहिर का पूरा परिवार बापजी के सामने नाटक कर रहा है। वहीं, नोयोना मिहिर और तुलसी को साथ देखकर बेचैन है। तुलसी और मिहिर बापजी और उनके पूरे परिवार के सामन एक साथ होने का नाटक दिखा रहे हैं। हालांकि, जल्द ही बापजी के सामने नोयोना और मिहिर का घटिया सच सामने आएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

परी के साथ खड़ी होगी तुलसी तुलसी को लग रहा है कि उसकी बेटी परी मुसीबत में है। उसने ठाना है कि वो परी को इस मुसीबत से निकालेगी। तुलसी के सामने जल्द ही रणविजय की सच्चाई सामने आएगी और वो परी का साथ देगी। जब पूरा परिवार परी के खिलाफ होगा, तब तुलसी अपनी बेटी के लिए खड़ी होगी।

नोयोना और मिहिर का वीडियो रिकॉर्ड आनेवाले एपिसोड में देखने को मिल सकता है कि नोयोना मिहिर पर चिल्ला रही होगी। वो मिहिर पर इस बात को लेकर नाराज होगी क्योंकि मिहिर तुलसी के साथ समय बिता रहा। नोयोना को मिहिर जवाब में कहेगा कि वो शांतिनिकेतन को बताने के लिए ऐसा कर रहा है। बापजी का बेटा गौरव ये सब रिकॉर्ड कर लेगा।