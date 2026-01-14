Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Written Update and Upcoming Spoiler Mihir Noina Dirty Secrets Exposed Tulsi owns house
KSBKBT 2: नोयोना-मिहिर का घटिया सच आएगा सामने, बापजी सुनाएंगे ये कठिन फैसला

KSBKBT 2: नोयोना-मिहिर का घटिया सच आएगा सामने, बापजी सुनाएंगे ये कठिन फैसला

संक्षेप:

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में बापजी के सामने नोयोना और मिहिर का सीक्रेट आएगा। इसके बाद बापजी मिहिर के खिलाफ जाकर एक कड़ा कदम उठाएंगे और नोयोना को भी सबक सिखाएंगे। 

Jan 14, 2026 06:23 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि शांतिनिकेतन को बचाने के लिए तुलसी और मिहिर का पूरा परिवार बापजी के सामने नाटक कर रहा है। वहीं, नोयोना मिहिर और तुलसी को साथ देखकर बेचैन है। तुलसी और मिहिर बापजी और उनके पूरे परिवार के सामन एक साथ होने का नाटक दिखा रहे हैं। हालांकि, जल्द ही बापजी के सामने नोयोना और मिहिर का घटिया सच सामने आएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

परी के साथ खड़ी होगी तुलसी

तुलसी को लग रहा है कि उसकी बेटी परी मुसीबत में है। उसने ठाना है कि वो परी को इस मुसीबत से निकालेगी। तुलसी के सामने जल्द ही रणविजय की सच्चाई सामने आएगी और वो परी का साथ देगी। जब पूरा परिवार परी के खिलाफ होगा, तब तुलसी अपनी बेटी के लिए खड़ी होगी।

नोयोना और मिहिर का वीडियो रिकॉर्ड

आनेवाले एपिसोड में देखने को मिल सकता है कि नोयोना मिहिर पर चिल्ला रही होगी। वो मिहिर पर इस बात को लेकर नाराज होगी क्योंकि मिहिर तुलसी के साथ समय बिता रहा। नोयोना को मिहिर जवाब में कहेगा कि वो शांतिनिकेतन को बताने के लिए ऐसा कर रहा है। बापजी का बेटा गौरव ये सब रिकॉर्ड कर लेगा।

मिहिर और नोयोना के खिलाफ होंगे बापजी

नोयोना और मिहिर की ये रिकॉर्डिंग गौरव बापजी को दिखाएगा। बापजी को जैसे ही मिहिर और नोयोना का घटिया सच पता चलेगा वो मिहिर और नोयोना के खिलाफ जाकर एक कड़ा फैसला लेंगे। वो मिहिर से शांतिनिकेतन छीन लेंगे और तुलसी को उसकी मालकिन बनाएंगे। बापजी के इस फैसले से नोयोना को एक जोरदार झटका लगने वाला है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।