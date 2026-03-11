Hindustan Hindi News
KSBKBT 2 Spoiler: ऋतिक मुन्नी का रिश्ता तोड़ने का मिताली ने कर लिया प्लान, चलेगी घटिया चाल

Mar 11, 2026 05:44 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
KSBKBT 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में अब मिताली ऋतिक और मुन्नी की रिलेशनशिप खराब करने के लिए एक घटिया चाल चलेगी। मिताली ने ऋतिक को मिलने बुलाया है। वहीं, वो ऋतिक के मुंह से कुछ ऐसा कहलवाएगी कि मुन्नी को वो सुनकर बहुत बुरा लगने वाला है। 

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिताली के शांतिनिकेतन से जाने के बाद तुलसी ने मुन्नी को ऋतिक से शादी के लिए मना लिया है। दोनों की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस बात की खबर जैसे ही मिताली को मिलती है, वो भड़क जाती है। वो नोयोना और अपनी मां के सामने कहती है कि वो ऋतिक और मिताली का रिश्ता चलने नहीं देगी। अब मिताली एक घटिया चाल चलकर ऋतिकल और मुन्नी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करेगी।

शांतिनिकेतन पहुंची मुन्नी

ऋतिक मुन्नी को लेकर शांतिनिकेतन जाता है। वहां, सब मुन्नी को देखकर बहुत खुश होते हैं। मुन्नी कहती है कि तुलसी के शांतिनिकेतन से जाने के बाद घर बहुत बदल गया है। मुन्नी की बात सुनकर मिहिर कहता है कि तुलसी भी जल्द ही शांतिनिकेतन में वापस आएगी। इसके बाद ऋतिक मुन्नी को छोड़ने चला जाता है।

ऋतिक के पास आएगा मिताली का फोन

मुन्नी और ऋतिक कार में होते हैं कि तभी ऋतिक के पास मिताली का कॉल आता है। वो ऋतिक से मिलने के लिए कहती है, ऋतिक उससे मिलने की वजह पूछता है। वो कहती है कि उसे टिमसी के बारे में बात करनी है। मुन्नी ये बात सुनकर ऋतिक से कहती है कि उसे मिताली से मिलने जाना चाहिए। ऋतिक मुन्नी से कहता है कि उसे भी उसके साथ चलना चाहिए, लेकिन मुन्नी मना कर देती है। वो कहती है कि उसे अकेले उससे मिलने जाना चाहिए।

मुन्नी और ऋतिक के रिश्ते में परेशानी लाएगी मिताली

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऋतिक मिताली से मिलने जाएगा। वहां, मिताली ऋतिक के मुंह से कुछ ऐसा कहलवाएगी कि जो अगर मुन्नी को पता चलता है तो उसे ठेस पहुंचने वाली है। मिताली ऋतिक से कहेगी- तो तुम मुन्नी से प्यार नहीं करते। तुम उससे इसलिए शादी कर रहे हो ताकि टिमसी के लिए एक आया मिल जाए। मिताली की इस बात पर ऋतिक कहता है कि वो ऐसा ही समझ ले। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिताली ये बात मुन्नी तक पहुंचाएगी? क्या मिताली की इस हरकत से मुन्नी और ऋतिक के रिश्ते में आ जाएगी दररा?

करण को तलाक देगी नंदनी?

परी, ऋतिक के फेल रिलेशनशिप के बाद अब करण और नंदनी के रिश्ते में परेशानी है। नंदनी करण को तलाक देने का फैसला लेगी। वहीं, करण तुलसी को बताएगा कि उसका और नंदनी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। तुलसी करण को समझाने की कोशिश करेगी। अब करण और नंदनी का रिश्ता क्या मोड़ लेगा फैंस को ये जानने का बेसब्री से इंतजार है।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

