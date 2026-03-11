KSBKBT 2 Spoiler: ऋतिक मुन्नी का रिश्ता तोड़ने का मिताली ने कर लिया प्लान, चलेगी घटिया चाल
KSBKBT 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में अब मिताली ऋतिक और मुन्नी की रिलेशनशिप खराब करने के लिए एक घटिया चाल चलेगी। मिताली ने ऋतिक को मिलने बुलाया है। वहीं, वो ऋतिक के मुंह से कुछ ऐसा कहलवाएगी कि मुन्नी को वो सुनकर बहुत बुरा लगने वाला है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिताली के शांतिनिकेतन से जाने के बाद तुलसी ने मुन्नी को ऋतिक से शादी के लिए मना लिया है। दोनों की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस बात की खबर जैसे ही मिताली को मिलती है, वो भड़क जाती है। वो नोयोना और अपनी मां के सामने कहती है कि वो ऋतिक और मिताली का रिश्ता चलने नहीं देगी। अब मिताली एक घटिया चाल चलकर ऋतिकल और मुन्नी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करेगी।
शांतिनिकेतन पहुंची मुन्नी
ऋतिक मुन्नी को लेकर शांतिनिकेतन जाता है। वहां, सब मुन्नी को देखकर बहुत खुश होते हैं। मुन्नी कहती है कि तुलसी के शांतिनिकेतन से जाने के बाद घर बहुत बदल गया है। मुन्नी की बात सुनकर मिहिर कहता है कि तुलसी भी जल्द ही शांतिनिकेतन में वापस आएगी। इसके बाद ऋतिक मुन्नी को छोड़ने चला जाता है।
ऋतिक के पास आएगा मिताली का फोन
मुन्नी और ऋतिक कार में होते हैं कि तभी ऋतिक के पास मिताली का कॉल आता है। वो ऋतिक से मिलने के लिए कहती है, ऋतिक उससे मिलने की वजह पूछता है। वो कहती है कि उसे टिमसी के बारे में बात करनी है। मुन्नी ये बात सुनकर ऋतिक से कहती है कि उसे मिताली से मिलने जाना चाहिए। ऋतिक मुन्नी से कहता है कि उसे भी उसके साथ चलना चाहिए, लेकिन मुन्नी मना कर देती है। वो कहती है कि उसे अकेले उससे मिलने जाना चाहिए।
मुन्नी और ऋतिक के रिश्ते में परेशानी लाएगी मिताली
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऋतिक मिताली से मिलने जाएगा। वहां, मिताली ऋतिक के मुंह से कुछ ऐसा कहलवाएगी कि जो अगर मुन्नी को पता चलता है तो उसे ठेस पहुंचने वाली है। मिताली ऋतिक से कहेगी- तो तुम मुन्नी से प्यार नहीं करते। तुम उससे इसलिए शादी कर रहे हो ताकि टिमसी के लिए एक आया मिल जाए। मिताली की इस बात पर ऋतिक कहता है कि वो ऐसा ही समझ ले। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिताली ये बात मुन्नी तक पहुंचाएगी? क्या मिताली की इस हरकत से मुन्नी और ऋतिक के रिश्ते में आ जाएगी दररा?
करण को तलाक देगी नंदनी?
परी, ऋतिक के फेल रिलेशनशिप के बाद अब करण और नंदनी के रिश्ते में परेशानी है। नंदनी करण को तलाक देने का फैसला लेगी। वहीं, करण तुलसी को बताएगा कि उसका और नंदनी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। तुलसी करण को समझाने की कोशिश करेगी। अब करण और नंदनी का रिश्ता क्या मोड़ लेगा फैंस को ये जानने का बेसब्री से इंतजार है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
