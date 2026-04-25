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Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: तुलसी ने किया करण का पीछा, सामने आया हैरान करने वाला सच

Apr 25, 2026 09:41 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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KSBKBT 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जल्द ही पूरे विरानी परिवार के सामने करण का सच सामने आएगा। तुलसी करण को पूरे परिवार के सामने एक्सपोज करेगी। इसी के साथ शो में नई एंट्री भी होने वाली है। 

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: तुलसी ने किया करण का पीछा, सामने आया हैरान करने वाला सच

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। तुलसी करण का पीछा करते हुए उस घर तक पहुंच गई है जहां नियती रहती है। वो करण को नियती से मिलते देखती है। करण उसके साथ डिनर की तैयारी कर रहा होता है और तुलसी सब कुछ खिड़की से देख रही होती है। तुलसी को यकीन नहीं होता है कि करण ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला है। नियती और करण को साथ में देखकर तुलसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है।

तुलसी ने की नियती से मुलाकात

तुलसी को नियती के घर में करण और नियती की शादी की तस्वीर भी दिखती है। तुलसी को अपने बेटे की हरकत पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद नियती करण को बाहर से कुछ सामान लेने भेजती है। करण वहां से चला जाता है। तुलसी करण के पीछे से नियती के घर में जाती है। नियती तुलसी को पहचान नहीं पाती है। वो तुलसी को पानी के लिए पूछती है। नियती को तुलसी बताती है कि करण उसका पति है और उन दोनों का एक बेटा भी है।

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समायरा कर रही एनिवर्सरी की तैयारी

तुलसी ये सब जानने के बाद वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। जब तुलसी घर आती है तो वो देखती है कि समायरा करण और नंदिनी की एनिवर्सरी की तैयारी कर रही होती है। वो तुलसी से कहती है कि अब उसके मां-पापा के बीच सब ठीक है तो वो उनकी एनिवर्सरी मनाना चाहती है। तुलसी समायरा की बात पर और दुखी हो जाती है। वो उसे नहीं बता पा रही है कि उसके पापा ने क्या किया है।

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नंदिनी भी तुलसी को परेशान देखती है। वो तुलसी से कहती है कि उसे पता है कि उन्हें कुछ तो पता चला है, लेकिन तुलसी उसे कुछ भी नहीं बता पाती ही। तुलसी करण की हरकत से बहुत परेशान है। मिहिर भी तुलसी को रोते हुए देखती है। वो पूछता है कि आखिर वो क्यों रो रही है।

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क्या मोड़ लेगी आर्यन और परी की कहानी?

इधर गौतम ने आर्यन को बता दिया है कि उसने उसे करण पर नजर रखने तो भेजा ही है, लेकिन इसके साथ ही उसने उसे परी के लिए भी भेजा है। वो बताता है कि वो और परी एक दूसरे को जाने। इधर परी भी अजय की मदद के लिए उसे कहती है कि वो आर्यन के साथ मूव ऑन कर चुकी है। आर्यन ये बात सुन लेता है। अब देखना है कि आर्यन को हुई ये गलतफहमी क्या मोड़ लेती है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

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