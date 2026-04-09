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KSBKBT 2: नोयोना की वजह से फंसी उसकी बहन, क्या पुलिस के डर से बता देगी सच?

Apr 09, 2026 03:04 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि नोयोना की वजह से सुचि एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। वीरानी हाउस में अब पुलिस आएगी और सुचि को गिरफ्तार करेगी। शो में अब क्या मोड़ आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। 

KSBKBT 2: नोयोना की वजह से फंसी उसकी बहन, क्या पुलिस के डर से बता देगी सच?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। नोयोना और सुचि ने मिहिर और तुलसी के परिवार से बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब नोयोना को रणविजय ब्लैकमेल कर रहा है। सुचि नोयोना के कहने पर रणविजय को दो करोड़ रुपये देने जाती है। मुन्नी सुचि को ऐसा करता देख लेती है। हालांकि, मुन्नी ये नहीं देख पाती है कि सुचि किसे पैसे दे रही है। वो घर पर आकर सबको सुचि की इस हरकत के बारे में बताती है।

नोयोना ने मिहिर से बोला फिर एक झूठ

मिहिर को जैसे ही ये बात पता चलती है वो नोयोना और सुचि को बुलाता है। वो सभी घरवालों के सामने सुचि से पूछता है कि वो किसे पैसे देने गई थी। मिहिर के सवालों से सुचि बहुत डर जाती है। वो अपनी बहन से सबको सच बताने के लिए कहती है। नोयोना फिर से मिहिर के सामने एक झूठी कहानी गढ़ देती है। वो कहती है कि सुचि किसी डेटिंग ऐप के चक्कर में फंस गई थी और अब वो शख्स उसे परेशान कर रहा है।

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मुसीबत में सुचि, मिहिर कराएगा नोयोना की बहन को गिरफ्तार

सुचि अपनी बहन के इस झूठ पर हैरान रह जाती है। मिहिर के परिवार को भी इस बात पर यकीन नहीं होता है। सब कहते हैं कि नोयोना इतनी बार झूठ बोल चुकी है कि अब उसकी किसी बात पर यकीन नहीं होता है। घरवाले सुचि और नोयोना के खिलाफ होते हैं। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर को भी नोयोना की बातों पर यकीन नहीं होगा और वो पुलिस को बुला लेगा।

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क्या पुलिस के डर से सच बता देगी सुचि?

पुलिस सुचि से पूछताछ शुरू करेगी कि तभी गौतम पुलिसवालों से कहेगा कि कुछ देर में शाम के 6 बज जाएंगे और वो फिर सुचि को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पुलिस सुचि को गिरफ्तार करके ले जाने लगेगी। नोयोना भी काफी डर जाएगी। सुचि इसके बाद परेशान होकर कहेगी कि वो घरवालों को सच बताने को तैयार है।

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तुलसी करेगी नोयोना के झूठ का पर्दाफाश

आनेवाले एपिसोड में आप नोयोना और मिहिर को शादी के मंडप में भी बैठा देखेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे नोयोना सुचि को इस परेशानी से निकालेगी और कैसे वो इसके बाद भी शादी के मंडप तक पहुंचेगी। नोयोना और मिहिर की शादी वाले दिन ही तुलसी की वापसी होगी। क्या तुलसी शादी में आकर नोयोना का पर्दाफाश करेगी?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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