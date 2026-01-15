KSBKBT 2: नोयोना की गलती मिहिर को पड़ेगी भारी, तुलसी का सच आएगा सामने

संक्षेप: KSBKBT 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नोयोना की एक गलती अब मिहिर को भारी पड़ने वाली है। वहीं, परी के लिए तुलसी रणविजय को सबक सिखाएगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी 6 साल बाद पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं। नोयोना को दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। वहीं, नोयोना की बहन भी मिहिर की हरकतों पर सवाल उठा रही है। मिहिर-तुलसी को साथ देखकर वीरानी हाउस के लोग काफी खुश हैं। परी भी अपनी मां को देखकर बहुत खुश है।

तुलसी को परेशान करेगी नोयोना बीते एपिसोड में आपने देखा कि तुलसी हाथों में मेंहदी लगाती है। मेहंदी वाली तुलसी के हाथ पर एम लिखती है। शोभा ये चीज देखकर खुश होती है। तुलसी उसे टोकती है कि उसे खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब नाटक है। वहीं, नोयोना भी अपने हाथ में एम लिखवाती है। वो तुलसी को बुरा महसूस करानी की कोशिश करती है।

मिहिर की हरकत पर हैरान नोयोना और तुलसी हालांकि, तुलसी और नोयोना बात ही कर रहे होते हैं कि तभी मिहिर वहां आता है और नोयोना के हाथ से मेहंदी पोछ देता है। मिहिर की हरकत पर नोयोना और तुलसी दोनों हैरान रह जाते हैं।

नोयोना की गलती मिहिर को पड़ेगी भारी इसके बाद बापजी के बेटे बहू मिहिर-तुलसी को फोटो के लिए बुलाते हैं। मिहिर और तुलसी साथ में तस्वीर क्लिक करा रहे होते हैं कि तभी नोयोना और उसकी बहन उनके रिश्ते पर बात कर रही होती है। नोयोना कहती है कि मिहिर और तुलसी जब तलाक लेंगे तब बापजी के परिवार को पता चलेगा। नोयोना और उसकी बहन ये सब बातें कर रही होती हैं कि बापजी की बहन ये सुन लेती है। नोयोना की गलती अब मिहिर को भारी पड़ने वाली है क्योंकि बापजी की बहन उन्हें सब सच बात देंगी।