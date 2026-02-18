KSBKBT: पकड़ा जाएगा नोयोना का झूठ? तुलसी को सामने देख उड़ जाएंगे होश
बाप जी ने तुलसी के घर से अपना रिश्ता खत्म करने का ऐलान किया है। बाप जी को जैसे ही मिहिर और तुलसी के रिश्ते का सच पता चलता है, वो सलोनी की देव संग सगाई तोड़ देते हैं। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी को नोयोना की घटिया हरकत के बारे में पचा चलेगा।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि बापजी ने सलोनी और देव के रिश्ते को खत्म कर दिया है। उन्हें पता चल गया है कि मिहिर और तुलसी छह साल से अलग रह रहे हैं और दोनों का तलाक होने वाला है। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी पता चल गया है कि मिहिर किसी और महिला के साथ घर में रह रहा है। मिहिर की इस हरकत पर सलोनी के पिता उसे खूब सुनाते हैं।
तुलसी की बेटी शोभा को हुआ नोयोना पर शक
बापजी के रिश्ता तोड़ने के बाद मिहिर और पूरा वीरानी परिवार इस सोच में पड़ा है कि आखिर बापजी को सच कैसे पता चला। शोभा नोयोना पर शक भी करती है। नोयोना शोभा की बात सुनकर घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो सच नहीं बताती है।
बापजी को नोयोना ने किया फोन और बताया सच
बापजी को सच किसी और ने नहीं बल्कि नोयोना ने ही बताया है। नोयोना नहीं चाहती थी कि मिहिर और तुलसी पति-पत्नी बनकर एक साथ रहें। इसलिए नोयोना ये घटिया चाल चलती है। नोयोना की बहन को पता होता है कि नोयोना ने ये चाल चली है।
क्या नोयोना की घटिया चाल आएगी तुलसी के सामने?
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नोयोना की बहन उससे इसी बारे में बात कर रही होगी। वो कहेगी कि अच्छा हुआ किसी को पता नहीं चला कि बापजी को उसी ने मिहिर और तुलसी के तलाक के पेपर्स भेजे थे। वो उससे कहेगी कि अगर किसी को पता चल जाता तो बहुत बुरा होता। नोयोना और उसकी बहन इन सब बारे में बात कर रहे होंगे कि वहां पर तुलसी आ जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी को पता चलेगी नोयोना की घटिया चाल?
परी को हुआ रणविजय पर शक, क्या बापजी को मना लेगी तुलसी
बता दें, वीरानी परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि देव और सलोनी की शादी से पहले बापजी के सामने उनके रिश्ते का सच कैसे आया। वो लोग इस बारे में सोच ही रहे होंगे कि परी कहेगी कि हो सकता है कि रणविजय ने फोन करके ये सच सबके सामने बता दिया होगा। आनेवाले में देखने को मिलेगा कि क्या बाप जी अब तुलसी और मिहिर के इस बिगड़े रिश्ते को बनाने के लिए दोनों की कुछ मदद करेंगे? क्या तुलसी बापजी को देव और सलोनी के रिश्ते के बारे में मना लेगी?
लेखक के बारे में
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
