KSBKBT: पकड़ा जाएगा नोयोना का झूठ? तुलसी को सामने देख उड़ जाएंगे होश

Feb 18, 2026 02:33 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बाप जी ने तुलसी के घर से अपना रिश्ता खत्म  करने का ऐलान किया है। बाप जी को जैसे ही मिहिर और तुलसी के रिश्ते का सच पता चलता है, वो सलोनी की देव संग सगाई तोड़ देते हैं। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी को नोयोना की घटिया हरकत के बारे में पचा चलेगा। 

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि बापजी ने सलोनी और देव के रिश्ते को खत्म कर दिया है। उन्हें पता चल गया है कि मिहिर और तुलसी छह साल से अलग रह रहे हैं और दोनों का तलाक होने वाला है। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी पता चल गया है कि मिहिर किसी और महिला के साथ घर में रह रहा है। मिहिर की इस हरकत पर सलोनी के पिता उसे खूब सुनाते हैं।

तुलसी की बेटी शोभा को हुआ नोयोना पर शक

बापजी के रिश्ता तोड़ने के बाद मिहिर और पूरा वीरानी परिवार इस सोच में पड़ा है कि आखिर बापजी को सच कैसे पता चला। शोभा नोयोना पर शक भी करती है। नोयोना शोभा की बात सुनकर घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो सच नहीं बताती है।

बापजी को नोयोना ने किया फोन और बताया सच

बापजी को सच किसी और ने नहीं बल्कि नोयोना ने ही बताया है। नोयोना नहीं चाहती थी कि मिहिर और तुलसी पति-पत्नी बनकर एक साथ रहें। इसलिए नोयोना ये घटिया चाल चलती है। नोयोना की बहन को पता होता है कि नोयोना ने ये चाल चली है।

क्या नोयोना की घटिया चाल आएगी तुलसी के सामने?

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नोयोना की बहन उससे इसी बारे में बात कर रही होगी। वो कहेगी कि अच्छा हुआ किसी को पता नहीं चला कि बापजी को उसी ने मिहिर और तुलसी के तलाक के पेपर्स भेजे थे। वो उससे कहेगी कि अगर किसी को पता चल जाता तो बहुत बुरा होता। नोयोना और उसकी बहन इन सब बारे में बात कर रहे होंगे कि वहां पर तुलसी आ जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी को पता चलेगी नोयोना की घटिया चाल?

परी को हुआ रणविजय पर शक, क्या बापजी को मना लेगी तुलसी

बता दें, वीरानी परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि देव और सलोनी की शादी से पहले बापजी के सामने उनके रिश्ते का सच कैसे आया। वो लोग इस बारे में सोच ही रहे होंगे कि परी कहेगी कि हो सकता है कि रणविजय ने फोन करके ये सच सबके सामने बता दिया होगा। आनेवाले में देखने को मिलेगा कि क्या बाप जी अब तुलसी और मिहिर के इस बिगड़े रिश्ते को बनाने के लिए दोनों की कुछ मदद करेंगे? क्या तुलसी बापजी को देव और सलोनी के रिश्ते के बारे में मना लेगी?

