KSBKBT 2: मिहिर ने कर ली नोयोना को सबक सिखाने की तैयारी, घरवालों को बताएगा सच
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर तुलसी को वापस जीतने की कोशिश लग गया है। वहीं, अंगद और परी की घर में वापसी हो गई है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। अबतक शो में आपने देखा कि मिहिर और तुलसी को नोयोना का सच पता चल गया है, लेकिन तुलसी अब भी शांतिनिकेतन वापस आने को तैयार नहीं है। अब आप देखेंगे कि मिहिर नोयोना की सच्चाई पूरे घर के सामने लाएगा। वहीं, मिहिर साथ में तुलसी को वापस जीतने की कोशिश भी करेगा।
नोयोना को सबक सिखाने की मिहिर ने कर ली तैयारी
मिहिर तुलसी को मनाने के लिए अब अपने प्यार का इजहार करेगा। वो तुलसी से कहेगा कि वो उसे वापस पाकर ही रहेगा। तुलसी से मिलने के बाद मिहिर काफी खुशी-खुशी घर जाता है। वो घर पर महाराज जी से कहता है कि वो होलिकादहन की काफी अच्छे से तैयारी करें।
घर के सब लोगों के सामने आएगी नोयोना की सच्चाई
मिहिर को बहुत ज्यादा खुश देखकर नोयोना और उसकी बहन परेशान हो जाते हैं। नोयोना ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिर मिहिर इतना खुश क्यों है। अंगद और वृंदा भी शांतिनिकेतन वापस आ गए हैं। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर सभी घरवालों को एक साथ बुलाएगा और अपना और नोयोना का वीडियो दिखाएगा।
शांतिनिकेतन से बाहर जाएगी नोयोना, घरवालों का फूटेगा गुस्सा
वीडियो प्ले होते ही नोयोना वहां से जाने लगती है कि तभी मिहिर उसे रोकता है। वो उससे कहता है कि उसने उसे दोस्त माना था, लेकिन उसने उसके साथ ये किया। सभी घरवालों के सामने अपनी सच्चाई सामने आता देख नोयोना घबरा जाती है वो रोने लगती है। मिहिर नोयोना को अपने घर से जाने के लिए कहेगा। गायत्री चाची कहेंगी कि वो नोयोना का हाथ पकड़कर उसे इस घर में लाई थीं। अब वही उसे इस घर से बाहर करेंगी।
नोयोना का पक्ष लेगी उसकी बहन, भड़केगा मिहिर
अपनी बहन के साथ ये सब होता देख नोयोना की बहन उसे समझाने की कोशिश करती है। वो मिहिर को कहती है कि नोयोना ने उसे प्यार किया है और अगर वो उसे यहां से निकाल देगा तो वो कहां जाएगी? मिहिर उसकी बहन से गुस्से में कहता है कि नोयोना भाड़ में जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता है।
मिताली को लगेगा तगड़ा झटका
रिपोर्ट्स की मानें तो ऋतिक भी एक बोल्ड निर्णय लेगा। वो मिताली को तलाक देने का फैसला लेगा। तुलसी इस फैसले में अपने बेटे का साथ देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिताली की भी शांतिनिकेतन से विदाई होगी?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
