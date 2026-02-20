Hindustan Hindi News
KSBKBT 2: नोयोना पर फूटा मिहिर का गुस्सा, घर छोड़कर जाने को कहा

Feb 20, 2026 03:01 pm IST
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे मिहिर नोयोना पर भड़क जाता है। मिहिर का गुस्सा देखकर नोयोना घर छोड़कर जाने की धमकी देती है। नोयोना की बहन मिहिर के पास आकर उसे रोकने के लिए कहेगी। 

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर तुलसी का सच सामने आने के बाद भी देव और सलोनी की शादी हो गई है। हालांकि, मिहिर से बापजी की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। वो मिहिर से कहते हैं शांतिनिकेतन बचाने के लिए उसके पास उतना ही समय है जितना तय हुआ था। वहीं, वो तुलसी से कहते हैं कि वो तुलसी के भरोसे पर सलोनी को वहां भेज रहे हैं।

मिहिर को आया नोयोना पर गुस्सा

इधर सलोनी घर पर आ चुकी है। सभी घरवाले सलोनी का स्वागत जोरशोर से करते हैं। वहीं, मिहिर एक जगह काफी गुस्से में बैठा होता है। वो अपने बच्चों को कहता है कि उन्हें सलोनी को आराम करने देना चाहिए। सब लोग वहां से चले जाते हैं । नोयोना भी वहां से जा रही होती है कि तभी मिहिर उसे रोक लेता है।

नोयोना पर क्यों भड़का मिहिर?

नोयोना मिहिर से पूछती है कि क्या हुआ है? मिहिर कुछ जवाब नहीं देता है। नोयोना जब दोबारा मिहिर से पूछती है, वो उसपर भड़क जाता है। वो नोयोना से पूछता है कि उसने बापजी तो तलाक के पेपर्स क्यों भिजावाए थे? नोयोना उसका सवाल सुनकर हैरान रह जाती है। वो उससे कहती है कि तुलसी ने उसके कान भरे हैं।

नोयोना जैसे ही तुलसी का नाम लेती है, मिहिर और ज्यादा भड़क जाता है। वो नोयोना से कहता है कि तुलसी ने उससे कुछ भी नहीं कहा है। उसने खुद ये सारी बातें सुनी हैं। मिहिर नोयोना से कहता है कि अगर उसे उसके परिवार से इतनी परेशानी है, तो वो ये घर छोड़कर चली जाए।

नोयोना ने किया घर छोड़कर जाने का ड्रामा

मिहिर पूरे परिवार के सामने नोयोना पर चिल्लाता है। मिहिर के गुस्से पर नोयोना और ज्यादा भड़क जाती है। वो उससे कहती है कि अगर ऐसा ही है तो वो इस घर में नहीं रहेगी। वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है, मिहिर उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता है।

नोयोना की बहन उसे रोकने की कोशिश करती है। वो अपनी बहन को रोता देख मिहिर के पास जाती है। वो मिहिर से कहती है कि नोयोना को घर छोड़ने से वो रोक लें। मिहिर कहता है कि उसे उसकी गलती की सजा मिल रही है। सुची इसपर कहती है कि नोयोना पहले दो बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी है। इस बार भी वो ऐसा ही करेगी। मिहिर नोयोना को रोकना नहीं चाहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिहिर नोयोना को घर छोड़कर जाने से रोकेगा?

