KSBKBT 2: तुलसी-मिहिर पर फूटा गौतम का गुस्सा, मां से पूछे सवाल

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में गौतम वीरानी अब तुलसी से सवाल करेगा। वो तुलसी से पूछेगा कि क्यों करण उसका फेवरेट बेटा है। तुलसी गौतम को शांत कराने की कोशिश करेगी, लेकिन गौतम तुलसी की एक भी नहीं सुनेगा।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में गौतम वीरानी की वापसी से शो में एक ऐसा ट्विस्ट आया है कि पूरा का पूरा वीरानी परिवार सोच में है। गौरव वीरानी परी के खिलाफ कोर्ट में लड़ रहा है। उसने कोर्ट में साबित कर दिया है कि परी पहले एक लड़के को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर चुकी है। आज अदालत अपना फैसला परी और रणविजय को सुनाएगी। रणविजय कोर्ट से कहेगा कि उसे कुछ नहीं चाहिए बस उसे उसकी बेटी की कस्टडी चाहिए।

गौतम ने तुलसी पर दागे सवाल कोर्ट के बाहर तुलसी गौतम को मिलती है। वो गौतम से कहती है कि वो क्यों अपनी बहन के खिलाफ लड़ रहा है। तुलसी ने कहा कि उसने उसे जीतना सिखाया है, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ लड़ना नहीं। तुलसी की बात सुनकर गौतम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है।

गौतम तुलसी से कहेगा कि उसने इतने सालों में कभी नहीं जानने की कोशिश की कि उसका बेटा क्या कर रहा है। वो तुलसी से पूछता है कि करण में ऐसा क्या है कि वो उसका सबसे फेवरेट बेटा है। वो तुलसी को बताएगा कि वो अपने लाइफ में काफी परेशान रहा, लेकिन परिवार से किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की।

गौतम ने सुनाई अपनी आपबीति गौतम तुलसी को बताएगा कि उसकी पत्नी उससे तलाक ले रही है और बच्चों को भी उसके खिलाफ भड़का दिया है। वो कहता है कि उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन फिर उसे पता चला कि बा ने करण के बेटे के नाम घर कर दिया है। गौतम बताता है कि परी ने इतने सालों में कभी अपने भाई को फोन करके बात नहीं की।