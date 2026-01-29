Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Written Update and Spoiler Gautam Tulsi Virani Fights Court taunts mihir star plus
KSBKBT 2: तुलसी-मिहिर पर फूटा गौतम का गुस्सा, मां से पूछे सवाल

KSBKBT 2: तुलसी-मिहिर पर फूटा गौतम का गुस्सा, मां से पूछे सवाल

संक्षेप:

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में गौतम वीरानी अब तुलसी से सवाल करेगा। वो तुलसी से पूछेगा कि क्यों करण उसका फेवरेट बेटा है। तुलसी गौतम को शांत कराने की कोशिश करेगी, लेकिन गौतम तुलसी की एक भी नहीं सुनेगा। 

Jan 29, 2026 03:02 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में गौतम वीरानी की वापसी से शो में एक ऐसा ट्विस्ट आया है कि पूरा का पूरा वीरानी परिवार सोच में है। गौरव वीरानी परी के खिलाफ कोर्ट में लड़ रहा है। उसने कोर्ट में साबित कर दिया है कि परी पहले एक लड़के को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर चुकी है। आज अदालत अपना फैसला परी और रणविजय को सुनाएगी। रणविजय कोर्ट से कहेगा कि उसे कुछ नहीं चाहिए बस उसे उसकी बेटी की कस्टडी चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गौतम ने तुलसी पर दागे सवाल

कोर्ट के बाहर तुलसी गौतम को मिलती है। वो गौतम से कहती है कि वो क्यों अपनी बहन के खिलाफ लड़ रहा है। तुलसी ने कहा कि उसने उसे जीतना सिखाया है, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ लड़ना नहीं। तुलसी की बात सुनकर गौतम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है।

गौतम तुलसी से कहेगा कि उसने इतने सालों में कभी नहीं जानने की कोशिश की कि उसका बेटा क्या कर रहा है। वो तुलसी से पूछता है कि करण में ऐसा क्या है कि वो उसका सबसे फेवरेट बेटा है। वो तुलसी को बताएगा कि वो अपने लाइफ में काफी परेशान रहा, लेकिन परिवार से किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की।

गौतम ने सुनाई अपनी आपबीति

गौतम तुलसी को बताएगा कि उसकी पत्नी उससे तलाक ले रही है और बच्चों को भी उसके खिलाफ भड़का दिया है। वो कहता है कि उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन फिर उसे पता चला कि बा ने करण के बेटे के नाम घर कर दिया है। गौतम बताता है कि परी ने इतने सालों में कभी अपने भाई को फोन करके बात नहीं की।

गौतम ने मिहिर को मारा ताना

तुलसी और गौतम बात कर रहे होते हैं कि तभी मिहिर वहां आ जाता है। मिहिर भी गौतम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम उसे भी ताना मार देता है। वो मिहिर को कहता है कि उसे पता है कि वो तुलसी के साथ नहीं रह रहा है और वो अब नोयोना के साथ रह रहा है। वो कहता है कि उसे मिहिर से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मिहिर के पास तो किसी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। गौतम ये बोल रहा होता है कि तभी मिहिर उसे कहता है कि वो अपनी हद पार कर रहा है। गौतम न तुलसी की सुनता है और न ही मिहिर की और पहां से चला जाता है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।