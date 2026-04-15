KSBKBT: नंदिनी से क्या छिपा रहा करण, वीरानी परिवार पर फिर आएगी मुसीबत?
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नोयोना शांतिनिकेतन से बाहर हो गई है। अब तुलसी के बेटे और बहू मिहिर और तुलसी की दोबारा शादी कराने का प्लान कर रहे हैं। इधर करण और नंदिनी के बीच भी तनाव बढ़ रहा है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में अब तक आपने देखा कि तुलसी ने सबके सामने नोयोना का पर्दाफाश कर दिया है। इतना ही नहीं, तुलसी ने नोयोना को घर से बाहर कर दिया है। शांतिनिकेतन में फिलहाल के लिए खुशियों ने दस्तक दी है। अब तुलसी और मिहिर के बेटे और बहू उन दोनों की दोबारा शादी करने का प्लान कर रहे हैं। क्या होगा इस प्लान का नतीजा।
करण और नंदिनी के बीच बढ़ रहा तनाव
एक तरफ जहां बच्चे मिहिर और तुलसी की दोबारा शादी का प्लान कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ करण और नंदिनी की शादी में तनाव बढ़ता जा रहा है। करण सबसे छिपाकर किसी से मिलने जाता है। नंदिनी भी उसके पीछे-पीछे जाती है। नंदिनी देखती है कि करण किसी वकील से मुलाकात करता है।
नंदिनी करण से करेगी सवाल
करण उस वकील से मिलकर जा ही रहा होता है कि तभी वो नंदिनी को देख लेता है। नंदिनी से करण पूछता है कि क्या वो उसका पीछा कर रही है। नंदिनी कहती है कि वो उसके पीछे आई है क्योंकि उसे उस पर शक है। इसके बाद वो नंदिनी करण से पूछती है कि वो वकील से क्यों मिला? वो पूछती है कि क्या वो उसे तलाक दे रहा है?
नंदिनी से क्या छिपा रहा है करण
नंदिनी पिछले कुछ वक्त से करण की जासूसी करा रही है। उसे पता चलता है कि करण किसी से मालाबार हिल्स में मिलने जाता है। नंदिनी करण से पूछ लेती है कि आखिर मालाबार हिल्स में कौन है? वो क्या छिपा रहा है? करण नंदिनी से कहता है कि आज वो उसके सारे सवालों का जवाब देगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि करण नंदिनी से क्या छिपा रहा है? क्या शांतिनिकेतन में कोई नई परेशानी दस्तक देने वाली है?
तुलसी मिहिर की दोबारा होगी शादी?
नोयोना के जाने के बाद मिहिर तुलसी को फिर से मनाने की कोशिश में लग गया है। तुलसी और मिहिर को देख सब लोग काफी खुश हैं। मुन्नी शोभा से तुलसी और मिहिर की दोबारा शादी कराने की बात करेगी। शोभा मुन्नी को कहेगी कि मां केवल अपने बच्चों के लिए घर वापस आई है। मुन्नी शोभा से कहेगी कि मां बच्चों के लिए मिहिर से दोबारा शादी भी तो कर सकती हैं। मुन्नी ये बात कर रही होती है कि तभी तुलसी वहां आ जाएगी। तुलसी को वहां देखकर मुन्नी और शोभा दोनों डर जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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