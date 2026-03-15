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KSBKBT 2 Spoiler: शांतिनिकेतन में वापसी करेगी तुलसी, मिहिर के सामने रखी ये शर्त

Mar 15, 2026 02:53 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि तुलसी की शांतिनिकेतन में वापसी होगी। वो अपने बच्चों का हाल देखकर इतनी परेशान है कि वो वापस आने का फैसला लेगी। 

KSBKBT 2 Spoiler: शांतिनिकेतन में वापसी करेगी तुलसी, मिहिर के सामने रखी ये शर्त

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि ऋतिक और मुन्नी की शादी के लिए करण और नंदिनी इंडिया वापस आए हैं। दोनों का रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। इसका असर उनकी बेटी समायरा के दिमाग पर पड़ रहा है। वो बहुत ज्यादा मेंटली परेशान हो रही है। करण और नंदिनी ने तय किया है कि ऋतिक की शादी के बाद वो लोग अलग हो जाएंगे। ये बात जैसे ही समायरा को पता चलती है वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे तुलसी अपने बच्चों के लिए शांतिनिकेतन वापसी करेगी।

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सुसाइड की कोशिश करेगी समायरा

समायरा छत से कूदने की कोशिश करती है, ऋतिक उसे बचा लेता है। वहां, पूरा का पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। पूरा घर समायरा की हालत देखकर डर जाता है। समायरा को सब मिलकर समझाते हैं। समायरा कहती है वो अपने माता-पिता की वजह से परेशान है। वो बताती है कि वो दोनों हर रोज लड़ते हैं।

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करण-नंदिनी पर भड़की तुलसी

समायरा और सभी घरवालों के बीच छत से नीचे जाने के बाद तुलसी और मिहिर करण और नंदिनी से बात करते हैं। वो दोनों की क्लास लगाती है। वो दोनों से पूछती है कि क्या उन्हें अपनी बेटी की हालत दिख नहीं रही है। करण और नंदिनी कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। तुलसी भड़कते हुए नंदिनी को समझाती है कि किसी मां के लिए उसके बच्चे उसके पहली प्रायोरिटी होते हैं। बाकी सब बाद में आता है।

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तुलसी की इस बात पर करण कहता है कि तुलसी भी तो अपने बच्चों को छोड़कर 6 साल पहले चली गई थी। तुलसी करण की बात का जवाब देते हुए कहती है कि वो जब गई तब उसके बच्चे सेटेल हो गए थे और सबका अपना-अपना परिवार था।

शांतिनिकेतन में होगी तुलसी की वापसी

अब आप आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम वीरानी तुलसी के पास जाएगा। वो अपनी मां से कहेगा कि उसने आजतक कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन अब वो एक चीज मांगना चाहता है। वो कहता है कि वो वीरानी परिवार और शांतिनिकेतन के लिए कुछ मांगना चाहता है। गौतम के इस प्रोमो के बाद दिखाया जाता है कि तुलसी शांतिनिकेतन वापस जाती है। वो कहती है कि वो शांतिनिकेतन वापस आएगी।

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तुलसी की वापसी से खुश हुआ मिहिर

मिहिर तुलसी को घर के दरवाजे पर देखकर बहुत खुश होता है। वो तुलसी का स्वागत करता है। तुलसी मिहिर से साफ कह देती है कि वो शांतिनिकेतन सिर्फ एक शर्त पर आएगी। वो शांतिनिकेतन मिहिर वीरानी की पत्नी बनकर नहीं लौची है। वो अपने बच्चों के लिए शांतिनिकेतन में आई है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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