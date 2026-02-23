KSBKBT: रणविजय ने किया तमाशा, क्या वृंदा के राज से उठ जाएगा पर्दा
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नोयोना को डर सता रहा है कि कहीं उसका सच सामने न आ जाए। वो अपनी बहन से इस बारे में बात कर रही होती है कि तभी मिहिर उसकी बातें सुन लेता है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में नोयोना को डर है कि उसका सच अब सामने आ जाएगा। वो अपनी बहन से इस बारे में बात कर रही होती है कि तभी मिहिर वहां आ जाता है। वो नोयोना से पूछता है कि उसने कौन सा सच छिपाया है। मिहिर जब कमरे में आता है, सुची वहां से जाने के लिए होती है, लेकिन मिहिर उसे भी रोक लेता है।
नोयोना को सता रहा किस चीज का डर
मिहिर दोनों से पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही थीं। नोयोना की बहन बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन नोयोना कहती है कि वो मिहिर को सच बताएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिहिर के सामने आएगा नोयोना का सच?
रणविजय से टकराएंगे वृंदा का बच्चे
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रणविजय मिहिर के सामने वृंदा को एक्सपोज करेगा। वृंदा वीरानी हाउस में अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आएगी। वृंदा कहीं और होगी और उसके बच्चों का सामना रणविजय से होगा।
वृंदा को पहचान जाएगा रणविजय
वृंदा के बच्चों की वजह से रणविजय का फोन खराब हो जाएगा। वो उन बच्चों को डांट रहा होगा कि तभी वहां वृंदा आ जाएगी। वो रणविजय से कहेगी कि उसके बच्चों तो छोड़े। वृंदा के चेहरे पर मास्क लगा होता है। रणविजय पहचान जाता है कि वो अंगद के बच्चे हैं।
मिहिर के सामने आ जाएगी वृंदा की सच्चाई
वो तमाशा करने लगता है। वो वृंदा से कहता है कि वो अपने मास्क को हटाए। मिहिर भी वहां आ जाता है। मिहिर उससे कहता है कि वृंदा रोज अपना मास्क हटाती है। तब रणविजय मिहिर से कहता है कि उसने तो अभी तक उसे देखा ही नहीं है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वृंदा का सच मिहिर के सामने आ जाएगा। क्या मिहिर अंगद और वृंदा को अपनाएगा?
गौतम ने शोभा को सुनाई अपनी कहानी
बीते एपिसोड की बात करें तो शोभा तुलसी के कहने पर गौतम के पास गई है। शोभा उससे पूछती है कि आखिर क्यों वो अपने ही परिवार के खिलाफ हो गया है। तब गौतम उसे अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे उसे पैसों की जरूरत थी और वो मिहिर के पास गया था, लेकिन मिहिर अपने बाकी बच्चों की तारीफ करने में इतना व्यस्त था कि वो अपने पिता से ही मदद नहीं मांग पाया। वो कहता है कि इसी वजह से उसके बीवी बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।