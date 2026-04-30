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KSBKBT 2: करण का सच सामने आते ही उड़े नंदिनी के होश, क्या नियती को भी पता चलेगी सच्चाई?

Apr 30, 2026 09:06 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। नंदिनी को करण का सच पता चल गया है। सच जानने के बाद नंदिनी खौफ में आ जाती है। उसे अंश संग अपने पास्ट की याद आ जाती है। 

KSBKBT 2: करण का सच सामने आते ही उड़े नंदिनी के होश, क्या नियती को भी पता चलेगी सच्चाई?

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते हैं। शो में रियांश की एंट्री से शो की स्टोरीलाइन काफी दिलचस्प हो गई है। तुलसी के कहने पर करण नंदिनी को पूरा सच बताता है। वो बताता है कि वो रियांश और नियती के लिए सिर्फ एक गार्जियन के तौर पर है। नंदिनी पहले तो करण की बात नहीं मानती है। उसे लगता है कि अपना अफेयर छिपाने के लिए करण अंश के नाम का इस्तेमाल कर रहा है।

सच जानने के बाद क्यों करण पर भड़की नंदिनी?

नंदिनी करण पर भड़क जाती है। वो करण से कहती है कि अपनी हरकतें छिपाने के लिए उसके पास्ट का इस्तेमाल कर रहा है। नंदिनी को भड़कता देख तुलसी उसे समझाती है। वो बताती है कि उसने रियांश को देखा है। वो लड़का बिल्कुल अंश के जैसा दिखता है। तुलसी जैसे ही ये बात कहती है, नंदिनी को अपना पास्ट याद आ जाता है। वो काफी डर जाती है।

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नंदिनी के सामने आया उसका डरावना पास्ट

सीरियल के पहले सीजन में अंश की वजह से नंदिनी काफी परेशान हुई थी। अंश नंदिनी को परेशान करता था। उसी ने नंदिनी को किडनैप भी किया था। नंदिनी को वो सब याद आ जाता है। फिर तुलसी उसे कहती है कि उसे पता था कि ये जानकर उसे कैसा लगेगा, लेकिन उसका ये जानना जरूरी था।

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रियांश और वैष्णवी की हुई टक्कर, शो में आएगा कौन सा ट्विस्ट?

इधर रियांश की टक्कर वैष्णवी से हो जाती है। क्या एक बार फिर सीजन 1 वाली कहानी दोहराई जाएगी? एक तरफ जहां रियांश और वैष्णवी की मुलाकात हो गई है। वहीं, दूसरी तरफ पार्थ और वैष्णवी ने एक दूसरे से प्यार इजहार कर दिया है।

रियांश से होगा विरानी परिवार का आमना-सामना

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जल्द ही विरानी परिवार का आमना-सामना अंश की गर्लफ्रेंड नियती और बेटे रियांश से होगी। रियांश अपनी मां से कहेगा कि वो लोग आज बाहर डिनर करने जाएंगे। वहीं, इधर करण की बेटी पूरे परिवार से कहेगी कि उन सबको बाहर डिनर के लिए चलना चाहिए। क्या अब रेस्तरां में होगी विरानी परिवार की रियांश से मुलाकात? इधर करण का सच जानने के बाद नंदिनी और करण के बीच रिश्ता सुधर रहा है। क्या नियती के सामने भी आएगा करण की दोहरी जिंदगी का सच?

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बता दें, रियांश का किरदार कोई और नहीं बल्कि अंश का किरदार निभाने वाले आकाशदीप सहगल ही निभा रहे हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि 51 साल के आकाशदीप सहगल कैसे तुलसी के पोते का किरदार निभा सकते हैं?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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