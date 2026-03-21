ऋतिक को मिताली की वीडियो दिखाएगी मुन्नी, नई जर्नी पर निकले अंगद और वृंदा
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में वृंदा और अंगद की अब नई जर्नी की शुरुआत होगी। वीरानी बिजनेस को नुकसान से बचाने के लिए दोनों अब शांतिनिकेतन से बाहर कुछ दिन बिताएंगे। वहीं, मुन्नी भी ऋतिक को मिताली की भेजी हुई पेनड्राइव दिखाएगी।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में जहां तुलसी शांतिनिकेतन में वापस आ गई है तो अब अंगद और वृंदा शांतिनिकेतन से दूर रहेंगे। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुन्नी भी तुलसी से अपनी परेशानी शेयर करेगी। वो तुलसी को ऋतिक का वीडियो दिखाएगी। तुलसी उसे सलाह देगी कि उसे ऋतिक से बात करनी चाहिए। तुलसी की सलाह पर मुन्नी ऋतिक से बात करेगी।
क्यों शांतिनिकेतन से दूर रहेंगे वृंदा और अंगद?
अंगद को पता चलेगा कि उनकी एक फैक्ट्री में काफी नुकसान हो रहा है। वो मिहिर से कहेगा कि उस फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। तुलसी और ऋतिक कहेंगे अगर फैक्ट्री बंद करेंगे तो वहां काम कर रहे लोगों की रोजी-रोटी बंद हो जाएगी। इसके बाद तुलसी सलाह देगी कि वृंदा उस फैक्ट्री में जाएगीस वहां की मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर। तुलसी कहेगी कि वृंदा वीरानी परिवार की बेटी बनकर वहां जाएगी। वहीं, अंगद वहां एक वर्कर बनकर जाएगा और दोनों को ये पता नहीं चलने देगा होगा कि वो दोनों शादीशुदा हैं। इलके बाद अंगद और वृंदा फैक्ट्री के लिए रवाना हो जाते हैं। अब शो में वृंदा और अंगद की नई जर्नी दिखाई जाएगी।
वृंदा और अंगद ने अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भी छोड़ दिया है। उनको स्कूल में छोड़कर वापस आ रही वृंदा काफी इमोशनल होती है। अंगद उसे समझता है कि बच्चों की भलाई के लिए ये फैसला लिया है।
मुन्नी ऋतिक को दिखाएगी वीडियो
मुन्नी उस वीडियो को देखकर परेशान है जो मिताली ने उसे भेजी थी। वो तुलसी से इस बारे में बात करेगी। वो तुलसी को वीडियो भी दिखाएगी। वीडियो देखकर तुलसी भी हैरान रह जाती है। वो मुन्नी से कहती है कि उसे इस बारे में ऋतिक से सामने से बात करनी चाहिए। तुलसी की बात सुनते ही मुन्नी ऋतिक से उस वीडियो के बारे में बात करेगी। वो उसे वीडियो दिखाएगी भी। ऋतिक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मुन्नी उससे झगड़ा करती है।
तुलसी को मनाने की कोशिश में मिहिर
इधर मिहिर लगातार तुलसी को मनाने की कोशिश कर रहा है। वो तुलसी से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुलसी मिहिर से बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। वो मिहिर को इग्नोर कर रही है। आनेवाले एपिसोड में आप देखंगे कि तुलसी को नोयोना की तबीयत के बारे में पता चलेगा। तुलसी मिहिर को भी इस बारे में बताएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नोयोना की तबीयत शो में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगी?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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