KSBKBT 2: रियांश को शांतिनिकेतन लेकर आएगी तुलसी? नंदिनी को करण बताएगा सच
KSBKBT 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड में तुलसी के सामने वो सच सामने आया है जिसे करण लंबे वक्त से छिपा रहा था। सच जानते ही तुलसी हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से ही करण इस मुसीबत में फंसा है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि करण ने तुलसी को बताया कि रियांश और उसकी मां को वो कैसे जानता है। करण तुलसी से कहता है कि उसने किसी से झूठ नहीं बोला है, वो सिर्फ नंदिनी को ही पसंद करता है। तुलसी सच जानने के बाद हैरान रह जाती है। करण तुलसी से बताता है कि वो बस उसके पोते की देखभाल कर रहा था।
करण ने तुलसी को बताई रियांश की सच्चाई
तुलसी को जैसे ही पता चलता है कि रियांश अंश का बेटा है, वो परेशान हो जाती है। वो पहले तो करण की बात पर यकीन नहीं कर पाती है, लेकिन करण उसे जब बताता है कि वो कैसे नियति से कैसे मिला और क्यों उसने दोहरी लाइफ जीना शुरू किया, तब तुलसी उसकी बात मानती है।
तुलसी ने करण से मांगी माफी
तुलसी करण से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसकी वजह से वो इस दोहरी जिंदगी में फंस गया है। करण उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस वही कर रहा था जो उसे सही लगा। इसके बाद तुलसी कहती है कि नंदिनी को ये सब पता होना चाहिए। करण तुलसी को ऐसा करने से मना करता है। करण कहता है कि अंश ने उसके साथ जो भी किया,उसके बाद नंदिनी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन तुलसी कहती है कि उसे ये पता होना ही चाहिए।
मिहिर को तुलसी ने बताया पूरा सच
तुलसी करण के साथ घर पहुंचती है। मिहिर तुलसी को देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो करण और तुलसी से पूछता है कि क्या हुआ है। तुलसी मिहिर को पूरी बात बताती है। तुलसी की बात सुनते ही मिहिर को भी झटका लगता है। इसके बाद तुलसी कहती है कि नियती और रियांश को वो इस घर में लेकर आएगी। मिहिर उससे कहेगा कि वो रियांश या नियती को ये नहीं बता सकती है कि उसने ही अंश को गोली मारी थी।
सीरियल में आकाशदीप सहगल की वापसी
क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 1 में तुलसी ने अपने बेटे अंश को गोली मारी थी। जब वो एपिसोड टीवी पर आया था तब शो की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ी थी। उस एपिसोड को खूब पसंद किया था। इस सीजन में रियांश का किरदाल अंश का किरदार निभाने वाले आकाशदीप सहगल ही निभा रहे हैं। इस कास्टिंग को लेकर जहां कुछ लोग उत्साहित हैं। वहीं, कुछ लोगों को कहना है कि अब 51 साल का एक्टर पोते का रोल भी निभाएगा।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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