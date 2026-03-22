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KSBKBT 2: करण-नंदिनी की वजह से परेशान हुई तुलसी, क्या है दोनों के रिश्ते में दरार की वजह?

Mar 22, 2026 04:39 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते हैं। शो में तुलसी करण और नंदिनी के रिश्ते को लेकर परेशान है। वहीं, मुन्नी ने भी ऋतिक से शिकायत की है। क्या मुन्नी की गलतफहमी दूर होगी? 

KSBKBT 2: करण-नंदिनी की वजह से परेशान हुई तुलसी, क्या है दोनों के रिश्ते में दरार की वजह?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में शांतिनिकेतन में बच्चों के रिश्तों में आती दररा से तुलसी और मिहिर परेशान हैं। करण और नंदिनी का रिश्ता तलाक की कगार पर पहुंच गया है। तुलसी करण और नंदिनी की बातें सुनकर मिहिर को बताती है। वो कहती है कि दोनों के बीच लड़ाई भारत और अमेरिका में रहने को लेकर नहीं है। दोनों के बीच कोई और ही बात है। मिहिर तुलसी की बातें सुनकर तुरंत करण और नंदिनी के पास जा रहा होता है, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है। वो कहती है कि अभी उन दोनों से बात करने का ये सही समय नहीं है।

तलाक तक पहुंचा नंदिनी-करण का रिश्ता

तुलसी ने मुन्नी के लिए मुंह दिखाई की रस्म रखी होती है। उसी रस्म के बीच मिहिर करण को उसके साथ बात करने ले जाता है। वहीं, तुलसी नंदिनी को अपने साथ ले जाती है। मिहिर जब करण से कहता है कि वो लोग तलाक क्यों ले रहे हैं? इसपर करण कहता है कि दोनों के बीच तलाक की कोई बात नहीं। तब मिहिर उससे कहता है कि तुलसी ने उनकी बातें सुनी हैं।

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क्या करण के एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से नंदिनी है नाराज?

वहीं, तुलसी नंदिनी से पूछती है कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। इसपर नंदिनी कहती है कि दोनों के बीच सिर्फ वही समस्या है कि वो भारत में रहना चाहती है, लेकिन करण अमेरिका में। तुलसी नंदिनी से कहती है कि उसे पता है कि वो सिर्फ इस वजह से तो तलाक नहीं लेगी। वो कहती है कि वो जानती है कि वो आसानी से रिश्ता तोड़ने वालों में से नहीं है। तुलसी नंदिनी से बार-बार पूछती है कि दोनों के बीच क्या समस्या है। इसपर नंदिनी उसे बताने ही जा रही होती है कि तभी वहां कोई आ जाता है और नंदिनी की बात पूरी नहीं हो पाती है। सीरियल देखने वाले फैंस को लग रहा है कि करण और नंदिनी में लड़ाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से हो रही है?

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मुन्नी की तरफदारी करेगी तुलसी

वहीं, मुन्नी की मुंह दिखाई में आई एक औरत मुन्नी की बेइज्जती करने की कोशिश करती है।वो मुन्नी को याद दिलाती है कि कैसे मुन्नी इसी घर में नौकरानी थी। तुलसी ये बात सुनकर उस औरत को मुंहतोड़ जवाब देती है। तुलसी उसे बताती है कि कैसे मुन्नी एक कलेक्टर बन गई है। तुलसी वहां सबका मुंह बंद करा देती है।

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ऋतिक और मुन्नी के रिश्ते में भी तनाव है। मुन्नी ऋतिक को वो वीडियो दिखाती है जो मिताली ने उसे भेजा था। वो वीडियो देखकर ऋतिक मुन्नी से कहता है कि उसने इस बारे में पहले बात क्यों नहीं की? ऋतिक मुन्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतिक की बातों का मुन्नी को और भी ज्यादा बुरा लग जाता है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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