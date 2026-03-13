KSBKBT 2: करण- नंदिनी की लड़ाई से परेशान हुई समयारा, करेगी सुसाइड की कोशिश
KSBKBT 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि कैसे करण औप नंदिनी की बेटी दोनों की लड़ाई से परेशान होकर एक ऐसा कदम उठाएगी जिससे पूरा वीरानी परिवार हैरान रह जाएगा। गुड टच औक बैड टच के बाद सीरियल में बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर बात होती नजर आ सकती है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 लंबे वक्त से फैंस का फेवरेट है। शो में अक्सर कई ऐसे मुद्दों में बात की जाती है जो आज परिवारों के बीच होनी जरूरी है। गुड टच और बैड टच के बाद अब सीरियल में बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर बात हो सकती है। सीरियल के करेंट ट्रैक की बात करें तो वीरानी परिवार में ऋतिक और मुन्नी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। सारा परिवार खुश है, लेकिन करण और नंदिनी के रिश्ते में तनाव भी है। करण नंदिनी की बेटी इस चीज से बहुत परेशान है।
ऋतिक से समायरा शेयर करेगी अपनी परेशानियां
बीते एपिसोड में देखने को मिला कि करण और नंदिनी की लड़ाई से परेशान होकर उनकी बेटी समायरा एक जगह बैठकर रो रही होती है। वहां ऋतिक आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है। समायरा उसे करण और नंदिनी की झगड़े के बारे में बताती है। इसके बाद ऋतिक उसे समझाता है कि वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे क्योंकि वो दोनों बहुत ही प्यारे लोग हैं।
करण को तलाक देगी नंदिनी
वहीं, दूसरे कमरे में करण और नंदिनी जोरों से लड़ रहे होते हैं। नंदिनी करण से कहती है कि ऋतिक की शादी होने के बाद वो करण को तलाक दे देगी। वो कहती है कि वो लोगों को ये दिखाते-दिखाते थक गई है कि दोनों के बीच सब ठीक है।
गौतम और करण की होगी बहस
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम इस बात से नाराज हो जाएगा कि नंदिनी और करण को हवन में बैठाया गया है। वो वहां से जाने को होगा कि तभी करण उसे रोक देगा। गौतम और करण के बीच बहस हो जाएगी। करण गौतम से कहेगा कि घर में पूजा है, उसे इस तरह से माहौल खराब नहीं करना चाहिए। करण और गौतम की लड़ाई में बीच में नंदिनी बोलेगी। वो करण की गलती देगी। इस बात पर करण नंदिनी से नाराज हो जाएगा। वो दोनों पूरे परिवार के सामने ही बहस करेंगे।
सुसाइड की कोशिश करेगी करण और नंदिनी की बेटी
दोनों की बहस सुनकर उनकी बेटी समायरा रोने लगेगी। वो भागकर बालकनी में चली जाएगी। ऋतिक उसके पीछे-पीछे जाएगा। इसके बाद पूरा परिवार ऋतिक की आवाज सुनकर वहां जाएगा। परिवार ये देखकर हैरान रह जाएगा कि समायरा बालकनी की रेलिंग पर चढ़ी है और सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। क्या समायरा की परेशानी देख करण और नंदिनी अपनी दूरियां भुलाकर एक दूसरे के साथ रहेंगे?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।