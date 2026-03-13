Hindustan Hindi News
KSBKBT 2: करण- नंदिनी की लड़ाई से परेशान हुई समयारा, करेगी सुसाइड की कोशिश

Mar 13, 2026 02:56 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
KSBKBT 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि कैसे करण औप नंदिनी की बेटी दोनों की लड़ाई से परेशान होकर एक ऐसा कदम उठाएगी जिससे पूरा वीरानी परिवार हैरान रह जाएगा। गुड टच औक बैड टच के बाद सीरियल में बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर बात होती नजर आ सकती है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 लंबे वक्त से फैंस का फेवरेट है। शो में अक्सर कई ऐसे मुद्दों में बात की जाती है जो आज परिवारों के बीच होनी जरूरी है। गुड टच और बैड टच के बाद अब सीरियल में बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर बात हो सकती है। सीरियल के करेंट ट्रैक की बात करें तो वीरानी परिवार में ऋतिक और मुन्नी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। सारा परिवार खुश है, लेकिन करण और नंदिनी के रिश्ते में तनाव भी है। करण नंदिनी की बेटी इस चीज से बहुत परेशान है।

ऋतिक से समायरा शेयर करेगी अपनी परेशानियां

बीते एपिसोड में देखने को मिला कि करण और नंदिनी की लड़ाई से परेशान होकर उनकी बेटी समायरा एक जगह बैठकर रो रही होती है। वहां ऋतिक आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है। समायरा उसे करण और नंदिनी की झगड़े के बारे में बताती है। इसके बाद ऋतिक उसे समझाता है कि वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे क्योंकि वो दोनों बहुत ही प्यारे लोग हैं।

करण को तलाक देगी नंदिनी

वहीं, दूसरे कमरे में करण और नंदिनी जोरों से लड़ रहे होते हैं। नंदिनी करण से कहती है कि ऋतिक की शादी होने के बाद वो करण को तलाक दे देगी। वो कहती है कि वो लोगों को ये दिखाते-दिखाते थक गई है कि दोनों के बीच सब ठीक है।

गौतम और करण की होगी बहस

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम इस बात से नाराज हो जाएगा कि नंदिनी और करण को हवन में बैठाया गया है। वो वहां से जाने को होगा कि तभी करण उसे रोक देगा। गौतम और करण के बीच बहस हो जाएगी। करण गौतम से कहेगा कि घर में पूजा है, उसे इस तरह से माहौल खराब नहीं करना चाहिए। करण और गौतम की लड़ाई में बीच में नंदिनी बोलेगी। वो करण की गलती देगी। इस बात पर करण नंदिनी से नाराज हो जाएगा। वो दोनों पूरे परिवार के सामने ही बहस करेंगे।

सुसाइड की कोशिश करेगी करण और नंदिनी की बेटी

दोनों की बहस सुनकर उनकी बेटी समायरा रोने लगेगी। वो भागकर बालकनी में चली जाएगी। ऋतिक उसके पीछे-पीछे जाएगा। इसके बाद पूरा परिवार ऋतिक की आवाज सुनकर वहां जाएगा। परिवार ये देखकर हैरान रह जाएगा कि समायरा बालकनी की रेलिंग पर चढ़ी है और सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। क्या समायरा की परेशानी देख करण और नंदिनी अपनी दूरियां भुलाकर एक दूसरे के साथ रहेंगे?

