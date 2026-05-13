KSBKBT 2: रियो ने पकड़ा करण का एक और झूठ, अंश के बेटे के हक में फैसला लेगी तुलसी?
KSBKBT Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब रियो अंश से जुड़े सवालों के जवाब तलाशेगा। जल्द ही रियो के सामने ये सच आएगा कि उसके पिता अंश के साथ क्या हुआ था? रियो करण का एक और झूठ पकड़ेगा।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। परी को पुलिस शांतिनिकेतन से रणविजय के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर के ले गई थी। इसके बाद परी के खिलाफ कोर्ट में केस चलता है। परी का केस आर्यन लड़ता है। कोर्ट में परी निर्दोष साबित होती है। कभी रणविजय का दोस्त रहा सुहास रणविजय के खिलाफ गवाही देता है। सुहास की गवाही से परी को बरी कर दिया जाता है।
रियो ने पकड़ा करण का झूठ
इधर रियो अपने पिता की मौत से जुड़े सवालों के जवाब तलाश रहा है। करण रियो को बताता है कि उसके पिता की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। रियो को ये सुनकर हैरानी तो होती है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोलता है। रियो शांतिनिकेतन से चला जाता है। इसके बाद वो अपने पिता की मौत का सच पता लगाता है।
रियो करण से कहेगा कि उसने कहा था कि उसके पिता की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। रियो उस प्लेन क्रैश के पैसेंजर्स की लिस्ट निकाल कर लाएगा जिसमें करण ने उसे बताया था कि अंश गया था। रियो करण से कहता है कि इस पैसेंजर लिस्ट में उसके पिता का नाम कहीं है ही नहीं। रियो की बात सुनकर करण हैरान रह जाएगा। क्या अब रियो के सामने आएगा उसके पिता की मौत का सच?
क्या रियो को शांतिनिकेतन लाएगी तुलसी?
एक तरफ जहां करण रियो को शांतिनिकेतन से दूर रखना चाहता है, लेकिन तुलसी को लग रहा है कि अंश के बेटे रियो को उसका हक मिलना चाहिए। तुलसी कहेगी कि रियांश को पता होना चाहिए कि उसका पूरा एक परिवार है। तुलसी के फैसले पर नंदिनी हैरान रह जाएगी। दरअसल, रियो को देख नंदिनी बहुत डर जाती है कि और यही वजह है कि करण नहीं चाहता है कि रियो शांतिनिकेतन आए या वो शांतिनिकेतन के लोगों से मिले।
परी और आर्यन की हो जाएगी शादी?
परी जेल से छूट गई है। गौतम ने आर्यन को परी से शादी के लिए ही शांतिनिकेतन भेजा था। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्यन के माता-पिता परी और आर्यन की शादी की बात करने के लिए शांतिनिकेतन आते हैं। तुलसी परी के बारे में उन्हें सब बताती है। हालांकि, आर्यन और परी की शादी के लिए आर्यन के माता-पिता एक शर्त रखेंगे। क्या हो जाएगी परी और आर्यन की शादी? या फिर परी की लाइफ में अजय की वापसी होगी और इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? शो में जल्द ही दिलचस्प मोड़ आनेवाला है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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