रियांश की शांतिनिकेतन में होगी एंट्री? अंश के बेटे को देख हैरान रह जाएगी तुलसी
KSBKBT 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में अब रियो जल्द ही शांतिनिकेतन में दस्तक देगा। वहीं, परी पर मर्डर का आरोप लगेगा।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आज के एपिसोड में आप तुलसी और मिहिर की ग्रैंड वेडिंग देखेंगे। वहीं, रियांश वीरानी भी जल्द अब शांतिनिकेतन में कदम रखेगा। शांतिनिकेतन में एक बार फिर मुसीबत आनेवाली है। मिहिर की बेटी परी पर मर्डर का आरोप लगेगा। परी पर रणविजय के मर्डर का आरोप लगेगा। क्या वाकई परी ने किया है रणविजय का मर्डर? या इसमें छिपा है कोई बड़ा प्लान?
शांतिनिकेतन में छाएंगे मुसीबत के बादल?
शांतिनिकेतन में मिहिर और तुलसी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। दोनों पहले सीजन की तरह इस सीजन भी मंदिर में शादी करेंगे। तुलसी और मिहिर की शादी से शांतिनिकेतन में बहुत खुशियां हैं, लेकिन जल्द ही इन खुशियों पर मुसीबत के बादल छाएंगे।
करण से पिता के बारे में सवाल करेगा रियांश
रियांश (रियो) को पता चलेगा कि करण के माता-पिता है जिनकी शादी होने वाली है। वो करण को पूछेगा कि उसके दादा-दादी की शादी हो रही है, और उसे अभी तक ये भी नहीं पता था कि उसका पूरा एक परिवार है। करण रियांश को थोड़ा बहुत बताता है, लेकिन रियांश जैसे ही अपने पिता के बारे में सवाल करता है, करण उसे टाल देता है। वो रियांश से कहता है कि वो आराम से उसे इस बारे में बताएगा।
वीरानी परिवार से होगा रियांश का सामना
रियांश बहुत ज्यादा परेशान है। करण उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रियांश उसकी एक भी बात नहीं समझता है। रियांश करण से कहता है कि वो उसे कभी डैड कहके नहीं बुलाएगा। करण उसे समझाता है कि नियति की तबीयत की वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा। जल्द ही वीरानी परिवार से होगा रियांश का सामना।
परी पर लगा रणविजय के मर्डर का आरोप
इधर परी ने रणविजय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि वो उसकी बच्ची और उसे परेशान कर रहा है। हालांकि, परी के शिकायत दर्ज कराने के बाद भी परी पर रणविजय के मर्डर का आरोप लगेगा। पुलिस परी को गिरफ्तार करने आएगी। परी की इस मुसीबत में तुलसी कैसे देगी अपनी बेटी का साथ?
शांतिनिकेतन आएगा रियांश, अंश के बेटे को देख हैरान होगी तुलसी
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रियांश अब अपने पिता का सच जानने के लिए शांतिनिकेतन आएगा। तुलसी रियांश को देखकर सोच में पड़ जाएगी। क्या रियांश को पता चलेगा कि अंश को तुलसी ने ही गोली मारती है? क्या सच जानने के बाद अंश तुलसी से लेगा बदला?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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