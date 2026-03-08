Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

KSBKBT Spoiler: ऋतिक और मुन्नी की होगी शादी, क्या करेगी मिताली?

Mar 08, 2026 10:58 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब मुन्नी और ऋतिक की शादी की तैयारियां होंगी। जैसे ही नोयोना को ये पता चलेगा वो मिताली को भड़काएगी। मिताली मुन्नी और ऋतिक के जीवन में परेशानियां लाने की ठान लेगी। 

KSBKBT Spoiler: ऋतिक और मुन्नी की होगी शादी, क्या करेगी मिताली?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में ऋतिक और मिताली के रिश्ते को लेकर पूरा वीरानी परिवार परेशान है। मिताली की मां को जब मिहिर फोन करके तलाक की बात बताता है, वो उससे बुरी तरह बात करती है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि मिताली और ऋतिक का तलाक हो जाएगा। मिताली अपनी मां और मौसी को समझाती है कि उन दोनों के शांतिनिकेतन से जाने के बाद वो वहां नहीं रह सकती है। मिताली की मां डायवोर्स की बात मान जाती हैं।

मिताली और ऋतिक का हुआ तलाक

कोर्ट में जाकर मिताली और ऋतिक का तलाक हो जाता है। टिमसी की कस्टडी को लेकर ऋतिक परेशान होता है कि तभी तुलसी उससे कहती है कि मिताली बच्ची की कस्टडी नहीं चाहती है। इस बात से ऋतिक को थोड़ी राहत मिलती है। इधर नोयोना को भी अपने कैंसर की बाक का पता चलता है।

ये भी पढ़ें:'शो को नया सफर ही नाम दे दो', लोगों को नहीं रास आया अनुपमा का नया प्रोमो

नोयोना को है लास्ट स्टेज कैंसर

डॉक्टर्स जब नोयोना को बता रहे होते हैं कि नोयोना को कैंसर है, नोयोना ये बात सुन लेती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि नोयोना को लास्ट स्टेज कैंसर है। नोयोना मिहिर के घर से आने के बाद से बहुत निराश हो गई है। वो फैसला करती है कि वो कैंसर का इलाज नहीं करवाएगी। वो अपनी बहन को भी इसलके लिए मना लेती है।

ये भी पढ़ें:वो सीरियल जिसके सेट पर हुआ था भयानक हादसा, 52 लोगों की चली गई थी जान

ऋतिक और मिताली की होगी शादी

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी मुन्नी के पास जाकर उसकी और ऋतिक की शादी की बात करेगी। इसके बाद मुन्नी तुलसी को फोन करके रिश्ते के लिए हां कर देगी। तुलसी और मिहिर इस बात पर काफी खुश होंगे। ऋतिक भी शादी के लिए मान जाएगा। नोयोना को जैसे ही ये खबर मिलेगी, वो मिताली को भड़काने का काम करेगी।

ये भी पढ़ें:80 देशों में हिट होने के बाद भारत में रीमेक हुआ था ये टीवी सीरियल, ये थी लीड

ऋतिक और मुन्नी को परेशान करेगी मिताली

नोयोना मिताली से कहेगी कि उनके तलाक को एक दिन भी नहीं हुआ है और ऋतिक दूसरी शादी करने जा रहा है। मिताली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आएगा। वो कहेगी कि ऋतिक उसके साथ नहीं रह पाया है तो वो ऋतिक को मुन्नी के साथ भी नहीं रहने देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऋतिक और मुन्नी के जीवन में कैसे तबाही लाएगी मिताली।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।