KSBKBT 2 Update: मिताली ने वीरानी परिवार के उड़ाए होश, ऋतिक को लगा झटका

Mar 07, 2026 11:25 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
KSBKBT 2 7 March Written Update: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर और तुलसी ऋतिक का रिश्ता सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिताली ऐसी हरकत कर देती है कि मिहिर और परी का उसपर गुस्सा फूट जाता है। 

KSBKBT 2 Update: मिताली ने वीरानी परिवार के उड़ाए होश, ऋतिक को लगा झटका

क्योंकि सास भी बहू थी 2 के आज यानी 7 मार्च के एपिसोड में मिताली ने वीरानी परिवार को बड़ा झटका दिया है।ऋतिक और मिताली की शादी को ठीक करने के लिए निकले मिहिर और तुलसी के सामने ही दोनों का रिश्ता टूट गया है। मिताली ने ऋतिक पर गंभीर आरोप लगाया है। मिताली की हरकत पर पूरे परविरा का मिताली पर गुस्सा फूटा है। सब मिताली को समझाने की भी कोशिस करते हैं, लेकिन मिताली किसी की एक भी नहीं सुनती है।

मिताली ने उड़ाए वीरानी परिवार के होश

मिहिर मिताली को और तुलसी ऋतिक को समझाते हैं कि दोनों को अपने रिश्ते को ठीक करना चाहिए। तुलसी के समझाने पर ऋतिक मिताली संग रिश्ते को ठीक करने के लिए मान जाता है। वहीं, मिताली भी टिमसी को स्कूल छोड़ने जाती है। ऋतिक को लगता है कि मिताली पर मिहिर की बातों का असर हुआ है। हालांकि, अगले ही पल मिताली कुछ ऐसा करती है कि सबके होश उड़ जाते हैं।

मिताली की हरकत पर फूटा परी का गुस्सा

मिताली किसी को बिना बताए ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने के लिए चली जाती है। टिमसी स्कूल में रो रही होती है। इसपर परी मिताली को फोन करती है। वो मिताली से पूछती है कि वो क्यों टिमसी को लेने स्कूल नहीं गई। तब परी को पता चलता है कि मिताली ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने के लिए देहरादून चली गई है। परी मिताली की इस हरकत पर भड़क जाती है। परी ऋतिक और बाकी घरवालों को इस बारे में जानकारी देती है।

मिताली ने ऋतिक को दिया तलाक

मिताली की हरकत जानने के बाद ऋतिक उसे फोन करता है। फोन पर मिताली ऋतिक से बदतमीजी करती है। इसपर मिहिर उसपर भड़क जाता है। मिताली ऋतिक से कहती है कि वो जाकर अपना लॉकर चेक करे। पूरा घर जाकर जब लॉकर चेक करता है तो देखता है कि मिताली ने डायवोर्स पेपर पर साइन करके उसमें रखे हैं।

मिताली ने आरोप लगाया ऋतिक का है मुन्नी से अफेयर

मिताली की इस हरकत पर पूरा घर शॉक रह जाता है। जब सब लोग मिताली को समझाने की कोशिश करते हैं तो मिताली ऋतिक पर आरोप लगाती है कि ऋतिक और मुन्नी का अफेयर चल रहा है। इस बात पर ऋतिक बहुत ज्यादा भड़क जाता है और डायवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। अब मिताली और ऋतिक के रिश्ते में आए इस मोड़ पर शो में क्या नए ट्विस्ट आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

