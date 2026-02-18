KSBKBT 2: देव की हरकत पर नाराज हुई तुलसी, हेमंत के पोते को जड़ा थप्पड़
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी देव को सलोनी के बारे में पेपर में गलत खबर छपवाने के लिए थप्पड़ जड़ेगी। तुलसी की ये हरकत देव को हैरान कर देगी।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी पूरे परिवार के साथ देव की शादी के लिए सूरत पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही उन लोगों को पता चलता है कि बापजी को तुलसी और मिहिर की शादी का सच पता चल गया है। वो कहते हैं कि वो अपनी पोती की शादी ऐसे घर में नहीं करा सकते जहां घर में इतनी मुश्किलें हों। वो कहते हैं कि वो हेमंत का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो लोग आएंगे वो लोग बात करेंगे और फिर वीरानी परिवार को वहां से जाना होगा।
देव को तुलसी के खिलाफ भड़काएगी नोयोना
बापजी के निर्णय से देव को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है। अगर अब ये शादी नहीं होगी तो उसकी काफी बेइजज्ती होगी। देव यही सब सोच रहा होता है कि नोयोना उसे वहां आकर तुलसी के खिलाफ भड़का देती है। वो कहती है कि तुलसी ने जानकर बापजी के सामने सच बोला जिसकी वजह से शादी टूट गई। वो कहती है कि बापजी ने जब तुलसी से तलाक के बारे में पूछा तो वो मना भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
देव ने पेपर में छपवाई झूठी खबर
तुलसी भी देव और नोयोना की शादी टूटने को लेकर परेशान है। वो सोच रही होती है कि उनके झूठ की सजा देव और सलोनी को नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि, इस बीच देव एक घटिया हरकत कर देता है। वो पेपर में खबर छपवा देता है कि सलोनी से उसने शादी तोड़ी है।
पार्थ तुलसी को बताएगा सच
बापजी और उनके घरवाले जैसे ही ये खबर पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तुलसी और मिहिर को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि देव ने ये घटिया हरकत की है। पार्थ तुलसी को आकर बताता है कि गलती उन्हीं लोगों की है। पेपर में बापजी की फैमिली के खिलाफ खबर देव ने ही छपवाई है। तुलसी ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है।
देव को थप्पड़ जड़ेगी तुलसी
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी देव से पूछेगी कि क्या उसने पेपर में सलोनी के परिवार के खिलाफ खबर छपवाई है। देव जैसे ही उससे ये कहता है कि उसने ये खबर छपवाई है, तुलसी उसे थप्पड़ जड़ देती है। अब नोयोना देव को तुलसी के खिलाफ और ज्यादा भड़काने के लिए इस मौके का फायदा उठाएगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।