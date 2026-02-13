Hindustan Hindi News
वीरानी परिवार के हाथ से निकल जाएगा शांतिनिकेतन? बापजी के सामने आएगा सच

Feb 13, 2026 09:33 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
KSBKBT 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अंगद और ऋतिक एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। वहीं, वृंदा अब शांतिनिकतन जाएगी। वो बहू बनकर नहीं बल्कि फीजियोथेरिपिस्ट बनकर वीरानी परिवार में जाएगी। 

वीरानी परिवार के हाथ से निकल जाएगा शांतिनिकेतन? बापजी के सामने आएगा सच

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अंगद की हरकत से तुलसी काफी ज्यादा नाराज है। ऋतिक भी अंगद से परेशान है। वो चॉल में जाकर अंगद के साथ हाथापाई करता है। अंगद भी ऋतिक की पिटाई करता है। दो भाइयों की लड़ाई पूरी चॉल देखती है। तुलसी जब दोनों को रोकने आती है, तुलसी को भी धक्का लग जाता है। वो तुलसी ऋतिक और अंगद दोनों पर भड़क जाती है। मां को चोट लगता दोनों लोग तुलसी से माफी मांगते हैं, लेकिन तुलसी दोनों की एक नहीं सुनती है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बापजी के सामने तुलसी मिहिर का सच भी सामने आएगा। क्या वीरानी परिवार के हाथ से निकल जाएगा शांतिनिकेतन?

ऋतिक-अंगद की लड़ाई से टूटा तुलसी का दिल

अगले दिन ऋतिक तुलसी से माफी मांगता है। तुलसी उसे बहुत सुनाती है। वहीं, अंगद भी तुलसी से माफी मांगता है, लेकिन तुलसी कहती है कि उसकी गलती माफी के लायक नहीं है। उसे पता है कि रणविजय कैसा आदमी है फिर भी उसने अपने शेयर रणविजय के नाम कर दिए। अंगद उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी उसकी बात नहीं समझती है।

शांतिनिकेतन में होगी वृंदा की एंट्री

इतने में वृंदा वहां आती है। वो तुलसी को बताती है कि उसे मिहिर की फीजियोथेरिपी के लिए फोन आया था। वृंदा इस सोच में होती है कि उसे मिहिर की फीजियोथेरिपी करनी चाहिए की नहीं। तुलसी और अंगद उसे कहते हैं कि उसे वहां जाना चाहिए। तुलसी कहती है कि जिस मिहिर ने वृंदा की एक बात नहीं सुनी आज उसे ही सबसे ज्यादा जरूरत वृंदा की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वृंदा से मिहिर की नाराजगी खत्म होगी?

क्या वीरानी परिवार के हाथ से निकल जाएगा शांतिनिकेतन?

वहीं, आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बापजी के सामने तुलसी और मिहिर के रिश्ते का सच आएगा। तुलसी और मिहिर के रिश्ते का सच जानकर बापजी हैरान रह जाएंगे। वो कहेंगे कि उन्हें झूठ बोलने की सजा जरूर मिलेगी। बापजी के पास शांतिनिकेतन गिरवी पड़ा है। क्या तुलसी और मिहिर का सच सामने आने से वीरानी परिवार के हाथ से निकल जाएगा शांतिनिकेतन?

