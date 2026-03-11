Hindustan Hindi News
KSBKBT 2: करण और गौतम का होगा आमना-सामना, तुलसी पर भड़केगा उसी का बेटा

Mar 11, 2026 11:28 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि कैसे गौतम को मनाने की कोशिश तुलसी पर उल्टी पड़ जाएगी। वो गौतम और उसकी पत्नी को शांतिनिकेतन में बुलाती है, लेकिन वहां कुछ ऐसा हो जाता है कि गौतम वहां से नाराज होकर चला जाता है। 

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आज के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मिताली ने ऋतिक को अपने प्लान में फंसा लिया। वो कहती है कि वो टिमसी की पूरी कस्टडी लेगी। वो कहती है कि ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो गुस्सा है कि ऋतिक मुन्नी से प्यार करता है। टिमसी के बारे में सोचकर ऋतिक मिताली से कह देता है कि वो मुन्नी से इसलिए शादी कर रहा है ताकि टिमसी को हमेशा के लिए एक नैनी मिल जाए। मिताली ऋतिक की ये बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है।

करण के रवैये पर भड़की नंदिनी

इधर करण और नंदिनी तुलसी से मिलने पहुंचते हैं। करण तुलसी से कहता है कि उसे नोयोना वाले पूरे मामले के बारे में पता लगा। वो तुलसी से पूछता है कि जब सब साफ हो गया है तो वो शांतिनिकेतन वापस क्यों नहीं आ जाती हैं। तुलसी करण को समझाने की कोशिश करती है,लेकिन फिर भी करण चाहता है कि तुलसी वापस आ जाए। करण के इस रवैये पर नंदनी भड़क जाती है।

तुलसी के सामने ही भिड़े करण और नंदिनी

नंदिनी और करण की इस बात पर तुलसी के सामने ही लड़ाई हो जाती है। नंदिनी करण से कहती है कि उसे अभी भी पापा ही ठीक लग रहे हैं। वो कहती है कि आदमी कभी औरतों की बातों को समझ ही नहीं सकते हैं। दोनों की बहस बढ़ती जाती है। इस बात पर तुलसी दोनों को टोकती है। लो कहती है कि उसका नहीं तो कम से कम समायरा का ख्याल करें। उसपर इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा। इतने में सामयरा उठती है और कहती है कि उसे इन सब की आदत पड़ गई है। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाती है।

नंदिनी की बात सुनकर परेशान हुई तुलसी

समायारा के जाने के बाद तुलसी पूछती है कि दोनों के बीच किस बात की लड़ाई है। करण कहता है कि नंदिनी का वही है कि वो भारत वापस आना चाहती है। तुलसी दोनों से कहती है कि वो दोनों अभी इसी बात को लेकर अटके हुए हैं। वो कहती है कि शादी खत्म होने के बाद दोनों को इस बारे में बैठकर बात करनी चाहिए और मामले को सुलझाना चाहिए। नंदिनी कहती है कि वो दोनों भी शादी खत्म होने का ही इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर तुलसी परेशान हो जाती है।

आसानी से नहीं खत्म होगी तुलसी और गौतम की नाराजगी

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम और उसकी पत्नी के बीच रिश्ता ठीक करने के लिए वो ऋतिक की शादी में गौतम और उसकी पत्नी दोनों को बुलाएगी। गौतम वहां आता भी है, लेकिन तुलसी पर भड़क जाता है। दरअलस घर में एक हवन होता है जिसमें करण और नंदिनी बैठ जाते हैं। गौतम तुलसी से कहता है कि क्या उसने उसकी और उसकी पत्नी को नीचा दिखाने के लिए घर पर बुलाया था।

