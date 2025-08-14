क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2: तुलसी के हाथ लगेगी पेन ड्राइव, क्या विरेन को होगी सजा?

स्टार प्लस के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी के खिलाफ उसकी बेटी परी और मिहिर हो गया है। वो तुलसी की हरकत से काफी नाराज हैं। वहीं, तुलसी अब भी इसी बात पर टीकी है कि वो विरेन के घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कराएगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आपने देखा कि तुलसी ने विरेन के खिलाफ पुलिस बुलाई थी जिसके बाद अजय के परिवार ने शादी तोड़ने का फैसला लिया था। तुलसी की इस हरकत से उसके घरवाले भी काफी नाराज हो जाते हैं। बाद में, नोइना अजय की मां को समझाती हैं और परी की शादी बच जाती है। अजय की मां तुलसी के सामने शर्त रखती हैं कि वो तभी इस शादी को होने देंगी जब वो विरेन से माफी मांगेगी।

घर छोड़कर जाएगी मुन्नी? परी की खुशी के लिए तुलसी सबके सामने विरेन से माफी मांगती है। विरेन पूरे घरवालों के सामने अच्छा बनने का ड्रामा करता है। तुलसी के माफी मांगने के बाद अजय का परिवार शादी के लिए राजी हो जाता है। तुलसी का माफी मांगना मुन्नी को बहुत खराब लगता है। वो तुलसी से माफी मांगती है और घर छोड़कर जाने वाली होती है। हालांकि, तुलसी उसे घर छोड़कर जाने से रोक लेती है।

विरेन ने वृंदा के परिवार को दी धमकी इधर विरेन, वृंदा के घर जाता है। वो वृंदा के भाई और पूरे परिवार को धमकी देता है। वो कहता है कि उसने एक्सिडेंट किया है इसका कोई सबूत नहीं है और उसे उसके पांच लाख रुपये वापस चाहिए। नितिन की मां विरेन की धमकी का जवाब उसके ही अंदाज में देती है। वो विरेन को घर से बाहर भगा देती है। वो कहती है कि कल तक उसके पैसे उसे मिल जाएंगे।